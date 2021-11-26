Ödeme için son 5 gün! Emekliler hemen başvurun: Emekliye vergi yok

Ev, işyeri, arsa, arsa sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinde ikinci taksitödemelerinde son viraja girildi. Mükelleflerin ödemeyi en geç 30 Kasım'dayapması gerekiyor. Ancak bazı şartları taşıyanlar bu vergiden muaf.Kimler ödemiyor?Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlikkurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, engelliler,gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri.Hangi şartlar var?Brüt 200 metrekareden küçük tek evin olması şart. Çalışan emekliyararlanamıyor. Engelli emekli çalışsa da ödemiyor.Dul maaşı alanlar öder mi?Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlakvergisi ödemiyor.Konutta oturma şartı var mı?Hayır. Bu evde oturmamanız, onu kiraya vermiş olmanız hakkınızıkaybettirmiyor. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.