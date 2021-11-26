Ödeme için son 5 gün! Emekliler hemen başvurun: Emekliye vergi yok
Emlak vergisinde ikinci taksit için son 5 güne girildi. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergiden muaf. Kimler vergi ödemeyecek? İşte detayları...
Ev, işyeri, arsa, arsa sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinde ikinci taksit
ödemelerinde son viraja girildi. Mükelleflerin ödemeyi en geç 30 Kasım'da
yapması gerekiyor. Ancak bazı şartları taşıyanlar bu vergiden muaf.
Kimler ödemiyor?
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik
kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, engelliler,
gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri.
Hangi şartlar var?
Brüt 200 metrekareden küçük tek evin olması şart. Çalışan emekli
yararlanamıyor. Engelli emekli çalışsa da ödemiyor.
Dul maaşı alanlar öder mi?
Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak
vergisi ödemiyor.
Konutta oturma şartı var mı?
Hayır. Bu evde oturmamanız, onu kiraya vermiş olmanız hakkınızı
kaybettirmiyor. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.