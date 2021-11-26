Hızla yayılıyor! DSÖ yeni varyantın adını duyurdu!

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantı tüm dünyada büyük endişeye neden oldu.OMICRON ADI VERİLDİDünya Sağlık Örgütü yeni ortaya çıkan ve "ağır mutasyona uğramış" bir Covid-19 varyantını tartışmak için özel bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Omicron adı verilen yeni varyantın yapılan ön bulgulara göre daha yüksek bulaşma riski taşıdığı belirtildi.