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Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması amacıyla Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması için taslak hazırladı. Yeni taslağa göre artık gıda etiketlerinde yanıltıcı ifadeler, isimler ve görseller kullanılamayacak.

Ekleme: 26.11.2021 - 11:52 Güncelleme: 26.11.2021 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
Gıda etiketlerinde yanıltıcı ifadeler, isimler ve görseller kullanılmayacak.

Hazırlanan taslak düzenlemeye göre gıda etiketlerinde yanıltıcı ifadeler, yanıltıcı isimler, yanıltıcı görseller kullanılamayacak. Ayrıca gıdanın adı ve içindekiler bilgisi mevcut düzenlemeye göre ambalajın boyutuna bağlı olarak 2 buçuk kat daha büyük olacak. Yine birbirine benzeyen ve tüketiciler tarafından benzer gıdalarla karıştırılabilecek gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler de kullanılamayacak.

Üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma verici ile ilgili görsel bulunamayacak ve gıdanın adına aromalı olduğu ‘Aromalı' ifadesi ile gıdanın adının geçtiği her yerde en az 3 milimetre olacak şekilde yer alacak.

MANİPÜLATİF İFADELER KULLANILMAYACAK

Tüketiciler tarafından birbirine benzemesinden dolayı karıştırılabilecek gıdalarda özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılmayacak, ‘ tadında', ‘ lezzeti', ‘keyfi' gibi manipülatif ifadeler kullanılamayacak.

Tatlandırıcı içeren gıdalarda tatlandırıcı ifadesi belirtilecek

Tatlandırıcı içeren gıdalarda “Tatlandırıcı içerir” veya “Tatlandırıcılı” ifadesi temel görüş alanında gıdanın adının yanında veya altında en az 3 milimetre olacak şekilde yer alacak.

Taslakta yer alan düzenlemeler şöyle:

Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi mevcut düzenlemeye göre ambalajın boyutuna bağlı olarak 2.5 kat daha büyük yazılacak.

Bir ambalajın en geniş yüzeyinde markanın en büyük yazıldığı alan “Temel Görüş Alanı” olarak belirlendi. Gıdanın adının temel görüş alanında da yazılması zorunlu olacak.

Birbirine benzeyen ve tüketiciler tarafından benzer gıdalarla karıştırılabilecek gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler kullanılmayacak.


Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda gıdanın adı; etiket üzerinde markanın geçtiği her yerde, gıdanın markasının hemen yanında veya altında gıdanın markası ile aynı punto büyüklüğünde yazılacak.

Üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma verici ile ilgili görsel bulunamayacak. Gıdanın adında aromalı olduğu “…. Aromalı” ifadesi kullanılarak ve gıdanın adının geçtiği her yerde en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılarak, “….tadında”, “… lezzeti”, …keyfi vb. ifadeler kullanılamayacak.

Bir gıda bileşeninin görselinin etikette veya ürün adında yer alması durumunda görselin olduğu her yerde veya ürün adının yanında veya altında o bileşenin miktarı en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

Tatlandırıcı içeren gıdalarda “Tatlandırıcı içerir” veya “Tatlandırıcılı” ifadesi temel görüş alanında gıdanın adının yanında veya altında en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.


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Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

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