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Bakan Koca'dan kritik açıklama! Bazı ülkelere sınırlar kapatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir." dedi.

Bakan Koca'dan kritik açıklama! Bazı ülkelere sınırlar kapatıldı
Ekleme: 26.11.2021 - 21:30 Güncelleme: 26.11.2021 - 21:34 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan kritik açıklama! Bazı ülkelere sınırlar kapatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 'TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.' dedi.

Bakan Koca'dan kritik açıklama! Bazı ülkelere sınırlar kapatıldı
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