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Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan yakalandı!

Kadıköy Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Şüpheli E.Y., İstanbul’da yakalandı. E.Y.’nin 20 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan yakalandı!
Ekleme: 25.11.2021 - 08:40 Güncelleme: 25.11.2021 - 08:45 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan yakalandı!
Olay, akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşandı. Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Elinde bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi. Daha sonra küfürler ederek tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde 'Suratını keserim senin' dedi. Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

SALDIRGAN 20 SUÇTAN KAYDI OLAN ŞAHIS ÇIKTI

KADIKÖY Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Şüpheli E.Y., İstanbul'da yakalandı. E.Y.'nin 20 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı.

İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: '24.11.2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için detaylı bir çalışma başlatılmıştır.

Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y.(32) olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde (20) adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.'
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