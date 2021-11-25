Ceazevi Açık Görüşleri Başlayacak Mı? Açık Görüşler Ne Zaman Başlayacak?

Cezaevi Açık Görüşleri Ne Zaman Başlayacak?





Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı?

Çoğu mahkum tarafından sık sık araştırılan konular arsındasorusu yer alıyor. Cezaevi açık görüşleri ile ilgili tedbirler tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını sebebiyle alınmıştı. Açık görüşlerin kapatılmasının ardından çoğu mahkum ve mahkum yakınları mağdur olmuştu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan açıklamayla beraber açık görüşlerin başlayıp başlamayacağı ile ilgili yeni bilgiler elde edildi. Bakan Gül cezaevinde kalan ve açık görüş isteyen binlerce mahkum için sevindirici haberi verdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan açıklamayla açık görüşlerinin başlatılacağının duyurulmasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Birçok mahkum ve mahkum yakını tarafından araştırılan konuda en sık sorulan sorular arasındavesorusu yer aldı.Cezaevi açık görüşleri hakkında yapılacak açıklamayı çoğu kişi ilgiyle bekliyordu.ve csorusu da bu sebeple sık sık soruluyordu. Cezaevi açık görüşleri ortaya çıkan virüs salgını kapsamında alınan tedbirler sebebiyle açık görüşler kapatılmıştı. Olanların ardından birçok mahkum ve mahkum yakını konuyla ilgili gelişmeleri bekliyordu. Adalet bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan açıklama şu şekilde;“ Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak” ifadesi kullanıldı. 14 Mart 2020 itibariyle kapatılan açık görüşlerin tekrar açılacağının duyurulmasıyla konu hakkında büyük sevinç yaşandı.Sık sık aratılan konular arasındasorusu da yer alıyordu. 15 Nisan 2020 tarihinde birçok kişinin izinlerinin başlamasıyla ceza infaz kurumlarından birçok mahkum evlerine izne gönderildi. Virüs salgının ortaya çıkmasıyla beraber bu izin 9 kez uzatıldı. Bu sebeple tekrar sorulan sorular arasında açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre açık cezaevi izinlerinin uzatılmayacağı belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı “her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir” ifadesinin “her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir” olarak değiştirildi. 31 Mayıs 2022 senesine kadar uzatılabilir hale getirilmesi sebebiyle konu hakkında araştırmalara devam ediyor. Bakan Gül tarafından yapılan açıklama şu şekilde;"Bilim Kurulu, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine riayet edilerek açık görüşlerin başlatılabileceğine karar verdi. Bu doğrultuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüze, 'Mümkün olan en kısa zamanda açık görüşleri yapalım' dedik. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptı. 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren açık görüşler tekrar başlayacak. İki kapalı görüşe ilave, ayda bir açık görüş yapılmasına ilişkin gerekli planlamaları da başlattık. Açık görüşleri Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde uzun bir aradan sonra yapacağız."