Sosyal medya çalkalandı: “Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağız! Vazgeçmeyeceğiz!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 'Ülkemizi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraber direndik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız' ifadelerini kullanmıştı.Başkan Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' ilan etmesi sonrasında dolardaki artışı manipülasyon için kullanan, spekülasyon peşinde koşan kimi çevreler ve muhalefet mensupları sosyal medyada operasyona girişerek kimi paylaşımlar yaptı, panik havası yaratmaya çalıştı.Hatta Başkan Erdoğan'ın istifaya çağıranlar bile oldu. Buna karşın AK Partili kimi isimler 'Ekonomik operasyona geçit verilmeyeceğini' ifade ederek sosyal medya hesaplarından 'Vazgeçmeyeceğiz!', 'Devletimizin Yanındayız!' , 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı Kazanacağız' diyerek Başkan Erdoğan'ın yanında olduğunu belirten paylaşımlar yaptı, Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaştı. Çok sayıda vatandaş da paylaşımlar yaparak destek oldu. İşte yüzbinlerce paylaşımdan bazıları:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ: 'Vazgeçmeyeceğiz! Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten; geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!'AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: 'Geçtiğimiz yıl Joe Biden 'Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi göstermeliyiz' derken kastettiği tam da buydu. Umudunu bunu bağlayan muhalefet ise 'Erdoğan gitsin de ülke batarsa batsın' noktasında söylemlerle bir kez daha ülkesinin karşısında olmayı seçti. Tam bağımsızlık uğuruna verilen mücadelenin bir sonucu olduğunu biliyoruz ve buna rağmen ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz.'AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: 'Tek bir merkezden ekonomi ile ilgili spekülasyon yapanlar, kriz çığırtkanları, döviz baronları bilsin ki her türlü ekonomik saldırıyı püskürtecek kudrette ve kararlılıktayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye hedefinden vazgeçmeyeceğiz.'AK Parti MKYK Üyesi, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı: 'İhracat rekor kırıyor. Büyüme beklentileri ortada. İstihdam, pandemi öncesindeki seviyeye gelmiş. Enerji kaynakları ve teknoloji üretiminde yapılan atak herkesin malumu. Borsa iyi gidiyor. Ama Dolar artıyor! Siz de, içerideki şubeleriniz de iyi bilin, vazgeçmeyeceğiz! Faiz, enflasyon, kur üçgeni üzerinden Ekonomiye giriş 101 seviyesindeki bilgilerle caka satan mandacı ekonomistler… İşin uluslararası boyutunu ve ekonomimizdeki diğer bileşenleri görmezden gelip tek çözümü faiz artışında gören ezikler… Siz de bilin! Vazgeçmeyeceğiz. 'Dolar artışının dış güçlerle ne alakası var' diyenler… İktidarı o dış güçlerin referansında arayanlar, tüm ekonomik vaadleri Türkiye'nin bölgesel iddialarından o dış güçler lehine vazgeçmesinden ibaret olanlar öyle derler. Sizin gibi müstemlekelere rağmen vazgeçmeyeceğiz.'AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 'Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye'yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır. Türkiye'ye yön vermenin tek yolu sandıktır. Aziz milletimizin iradesi, bu operasyonların üstündedir. Kısa süreli dalgalanmalarla oluşturulmaya çalışılan panik havası, bu kutlu yürüyüşün önünde çok cılız birer teşebbüsten öteye geçemeyecek. Bir operasyonun gölgesiyle 'ülkeyi karanlık sardı' diyenlere seherimizin aydınlığı ile cevap vereceğiz... Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez. Bir de bu ülke, bölgesel güçse ve sürekli bir genişleme yaşıyorsa, karşılıklı hamleler hiç bitmez. Bazen askeri, bazen diplomatik, bazen ekonomik mücadele olarak devam eder. Türk milleti bugüne kadar hiçbir meydan okumaya pabuç bırakmadı. Bu mücadeleyi bugünlere taşıyan Cumhur İttifakı, ülkemizi güçlü ve bağımsız bir şekilde yarınlara taşıyacak kararlılıktadır.'AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: 'Tek bir merkezden ekonomi ile ilgili spekülasyon yapanlar, kriz çığırtkanları, döviz baronları bilsin ki her türlü ekonomik saldırıyı püskürtecek kudrette ve kararlılıktayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye hedefinden vazgeçmeyeceğiz.'Esenler Belediye Başkanı | İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: 'Dün tankıyla uçağıyla saldırıp ülkemize diz çöktüremeyenler, bugün ekonomi manipülasyonlarını devreye soktu. Dünyada bedeli ödenmemiş hiçbir özgürlük yoktur. Biz mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.'AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç: 'Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz küresel darbe girişimini püskürtmesi ile başlayan çeşitli saldırıların belki de en şedidi ile karşı karşıyayız. Ama unutulmasın; müreffeh günler, çetin mücadeleleri kazanmakla elde edilir. Bunu da kazanacağız. #DevletiminYanındayım!'AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: 'Türkiye kendi kaderini kendi tayin etmeye muktedir bir ülkedir! Bugüne kadar tüm krizleri nasıl atlattıysak açılan bu ekonomik savaşı da zaferle sonuçlandıracağız. Geri adım yok! Bağımsızlık mücadelemiz devam edecek! Vazgeçmeyeceğiz!'AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız: 'Üretim odaklı, kendi kendine yetebilen, yüksek teknolojinin paydaşı, teknolojiyi bilimle besleyen, kimsenin açık pazarı olmayan, tam bağımsız Türkiye idealine el birliğiyle sarılacağız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında birlikte mücadele edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz!'AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin: 'Ülkemizi çeşitli vesayetlerle yıkmaya çalıştılar ama başaramadılar. Şimdi aynı oyunu ekonomide görüyoruz. Kararlı duruşumuzdan, Vazgeçmeyeceğiz!'AK PARTİ Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz: 'Tüm zorlukları göze alarak, güçlü Türkiye hedefimizle, kararlılıkla, davan: davamızdır 'Ölümüne yanındayız Reis', Vazgeçmeyeceğiz! #DevletiminYanındayım'AK Parti Kağıthane, İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi: 'Siz bu bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmediğiniz için Bizde sizden vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu: 'Dolar 1 TL olsa da siz onu sevmeyeceksiniz… Dolar 50 TL olsa da biz ondan vazgeçmeyeceğiz! #DevletiminYanındayım'AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı: ''Ne yaparlarsa yapsınlar, bu yoldan dönmeyeceğiz…' Büyük ve güçlü Türkiye hedefinden asla Vazgeçmeyeceğiz #DevletiminYanındayım!'AK Parti Konya Milletvekili ve Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı: 'Büyük ve güçlü Türkiye sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz! Kendi çıkarları için ülkemizi karamsar bir tabloya itmeye çalışanlara inat 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz. Bu da böyle biline! 'AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Tam Bağımsız Türkiye yolunda yürümeye devam edeceğiz. Ülkemize karşı açılan Ekonomik savaşı Allah'ın izniyle kazanacağız. Sonuna kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz #Vazgeçmeyeceğiz #DevletiminYanındayım'AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş: 'Son günlerde kurda yaşanan spekülatif dalgalanmayı fırsat bilerek karamsarlık pompalayanlara ve bu yolla ülkemizi dize getirmeyi çalışanlara karşı dün olduğu gibi bugün de net bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz!'AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden: 'Ülkemize karşı açılan Ekonomik savaşa rağmen Sonuna kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Tam Bağımsız Türkiye yolunda yürümeye devam edeceğiz. #Vazgeçmeyeceğiz #DevletiminYanındayım'AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı: 'İçerde ki ve dışarda ki tüm işbirlikçilerinize rağmen dimdik ayakta duran Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasında yer almak bizim için Şereftir.! Operasyon üzerine operasyonda çekseniz. Büyük ve Güçlü Türkiye sevdamızdan Vazgeçmeyeceğiz!'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Bizim davamız bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasındaki ekonomiye ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bir video paylaştı.Fahrettin Altun, paylaşımında, 'Vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.' ifadelerine yer verdi.