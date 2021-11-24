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BİM Kataloğu 26 Kasım 2021: BİM’de Bu Cuma Neler Var? BİM 26 Kasım Kataloğu Yayında!

BİM 26 Kasım kataloğu tüm vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Pek çok ürünün indirimli fiyatlarla satılacağı BİM 26 Kasım aktüel kataloğu ürünleri Cuma günü satışa çıkmayı bekliyor. Peki BİM’de Bu Cuma Neler Var? İşte BİM 26 Kasım Kataloğu…

Ekleme: 24.11.2021 - 16:54 Güncelleme: 24.11.2021 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
BİM Kataloğu 26 Kasım 2021: BİM’de Bu Cuma Neler Var? BİM 26 Kasım Kataloğu Yayında!
26 Kasım 2021 BİM Kataloğu ürünleri bu Cuma satışta olacak. Bu hafta BİM kataloğunda pek çok ürün indirimli fiyatlarla raflarda olacak. İndirimleri takip eden vatandaşlar ise BİM 26 Kasım Kataloğunu heyecanla bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki BİM'de Bu Cuma Neler Var? 26 Kasım Cuma BİM kataloğunda Türk Kahve Makinesi, Fakir Kahve, Teleskop, Baharat Öğütücü ve Polosmart RGB Gaming Klavye gibi pek çok ürün yer alacak. İşte BİM 26 Kasım aktüel kataloğu

BİM Kataloğu 26 Kasım 2021: BİM'de Bu Cuma Neler Var? BİM 26 Kasım Kataloğu Yayında!

Fakir Filtre Kahve Makinesi 299,99 TL
Fakir Kahve Baharat Öğütücü 299,99 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı 279,99 TL
Dresuar 299,99 TL
Metal Raf Kitaplık 59,90 TL
Kütahya Porselen Trend Kupa 22,50 TL
Abdullah Efendi Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 299,99 TL
Nostaljik Radyo 129,99 TL

BİM Kataloğu 26 Kasım 2021: BİM'de Bu Cuma Neler Var? BİM 26 Kasım Kataloğu Yayında!

Mini Ahşap Tabure 99,99 TL
Büyük Boy Hasır Sepet 14,90 TL
Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc 9 90 TL
Paşabahçe Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 22,50 TL
Paşabahçe Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 17,50 TL
Paşabahçe Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 19,50 TL

BİM Kataloğu 26 Kasım 2021: BİM'de Bu Cuma Neler Var? BİM 26 Kasım Kataloğu Yayında!

Plastik Ürün Çeşitleri 12,90 TL
Salata Kurutucu 27,50 TL
Toz Alma Aparatı 19,90 TL
Duşakabin Şampuanlık 22,50 TL
Glass in love Cam Sprey Yağlık 22,90 TL
LAV Minik Kase 6'lı 11,90 TL

26 Kasım BİM aktüel ürünleri bu cuma raflarda olacak. BİM 26 Kasım kataloğu ürünlerine tüm BİM marketlerden ulaşabilirsiniz.

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