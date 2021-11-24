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2021 AGİ Ne Kadar Olacak? 2021 AGİ Ücreti Ne Kadar? 2021 AGİ Listesi ve Tablosu

Asgari ücret ile ilgili yapılan tartışmalarla beraber en merak edilen konular arasında 2021 AGİ ne kadar olacak sorusu yer alıyor. Peki, 2021 AGİ ne kadar olacak? 2021 AGİ ücreti ne kadar? 2021 AGİ listesi ve diğer merak edilenler...

Ekleme: 24.11.2021 - 09:52 Güncelleme: 24.11.2021 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
2021 AGİ Ne Kadar Olacak? 2021 AGİ Ücreti Ne Kadar? 2021 AGİ Listesi ve Tablosu
Yeni yıla girilmesine sayılı günler kala vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulan sorular arasında AGİ 2021 tablosu ve 2021 AGİ ücreti yer alıyor. Asgari geçim indirimi açılımına sahip olan AGİ asgari ücretle çalışan çoğu kişinin yakından ilgilendiği konular arasında bulunuyor. AGİ ne kadar olacak ve AGİ ücreti ne kadar soruları da sıklıkla araştırılıyor. Asgari ücretin belli olmasını bekleyen milyonlarca kişi asgari ücret zammıyla beraber asgari geçim indirimi hakkında da birçok araştırma yapıyor. AGİ ne kadar olacak ve 2021 AGİ listesi için haberimizi daha detaylı inceleyebilirsiniz.

2021 AGİ Ne Kadar Olacak?


Asgari ücret hakkında yapılan birçok tartışmayla beraber 2021 AGİ ne kadar olacak ve 2021 AGİ ücreti sık sık araştırılıyor. Asgari geçim indirimi yapılan zamma göre belirlenecek. GSS primi, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması ve benzeri ödemelerin de farklılık göstermesi bekleniyor. AGİ ücreti birçok konuya göre değişiklik gösterir. Medeni durum, çocuk sayısı ve eşin çalışıp çalışmadığı bu konuda belirleyici unsurlar arasında yer alır. Bazı bilgilerin eksik kalması sebebiyle gerekli kontrollerin sağlanması da tavsiye edilenler arasında yer alıyor.

2021 AGİ Ne Kadar Olacak?

2021 AGİ Ücreti Ne Kadar?


Asgari ücretle beraber asgari geçim indirimi de sıklıkla merak edilen konulardandır. Bu sebeple 2021 AGİ ücreti ve 2021 AGİ tablosu da merak ediliyor. AGİ listesini şu şekilde göstermek mümkündür;

Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL


2021 AGİ Ne Kadar Olacak?


AGİ FORMULÜ

Vergi iadesinin asgari geçim indirimi olarak yapılmasıyla çoğu kişi bu konu hakkında araştırma yapar. Devlette çalışan kişilerin gelir vergisinin bir kısmı asgari geçim indirimi olarak geri verilir. AGİ hesaplama formülü de yıllık asgari ücret üzerinden hesaplanır. Bu miktar çalışan kişi için yüzde 50 olarak belirlenmiştir. Ayrıca çalışmayan eş için yüzde 10 ve iki çocuktan her birinden ayrı olmak üzere 7.5 hesap edilir. 3. çocuk için ise yüzde 10 olarak hesaplanır. Bu rakam toplam yüzde 85’i bulur. Yıllık AGİ ücretinin aylara bölünmesiyle de aylık olarak verilen asgari geçim indirimi ücreti belirlenir.


Asgari Ücret Neleri Belirler?

Asgari ücret birçok konunun belirlenmesinde büyük rol oynar. Çalışanların birçok durumu sonucunda AGİ belirlenir. Eşin çalışıp çalışmamasından, kaç çocuğun bulunduğuna kadar birçok konuda değişiklik gösterir. Ayrıca sigortalılık, askerlik borçlanması, yaşlılık aylığı ve birçok konunun belirlenmesinde asgari ücret önem taşır.


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