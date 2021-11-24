2021 AGİ Ne Kadar Olacak? 2021 AGİ Ücreti Ne Kadar? 2021 AGİ Listesi ve Tablosu

2021 AGİ Ne Kadar Olacak?





2021 AGİ Ücreti Ne Kadar?



Asgari Ücret Neleri Belirler?

Yeni yıla girilmesine sayılı günler kala vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulan sorular arasındaveyer alıyor. Asgari geçim indirimi açılımına sahip olan AGİ asgari ücretle çalışan çoğu kişinin yakından ilgilendiği konular arasında bulunuyor.vesoruları da sıklıkla araştırılıyor. Asgari ücretin belli olmasını bekleyen milyonlarca kişi asgari ücret zammıyla beraber asgari geçim indirimi hakkında da birçok araştırma yapıyor.veiçin haberimizi daha detaylı inceleyebilirsiniz.Asgari ücret hakkında yapılan birçok tartışmayla berabervesık sık araştırılıyor. Asgari geçim indirimi yapılan zamma göre belirlenecek. GSS primi, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması ve benzeri ödemelerin de farklılık göstermesi bekleniyor. AGİ ücreti birçok konuya göre değişiklik gösterir. Medeni durum, çocuk sayısı ve eşin çalışıp çalışmadığı bu konuda belirleyici unsurlar arasında yer alır. Bazı bilgilerin eksik kalması sebebiyle gerekli kontrollerin sağlanması da tavsiye edilenler arasında yer alıyor.Asgari ücretle beraber asgari geçim indirimi de sıklıkla merak edilen konulardandır. Bu sebepleveda merak ediliyor. AGİ listesini şu şekilde göstermek mümkündür;Bekar 268,31TLEvli eşi çalışmayan 321,98 TLEvli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TLEvli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TLEvli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TLEvli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TLEvli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TLEvli eşi çalışan 268,31 TLEvli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TLEvli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TLEvli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TLEvli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TLEvli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TLVergi iadesinin asgari geçim indirimi olarak yapılmasıyla çoğu kişi bu konu hakkında araştırma yapar. Devlette çalışan kişilerin gelir vergisinin bir kısmı asgari geçim indirimi olarak geri verilir.de yıllık asgari ücret üzerinden hesaplanır. Bu miktar çalışan kişi için yüzde 50 olarak belirlenmiştir. Ayrıca çalışmayan eş için yüzde 10 ve iki çocuktan her birinden ayrı olmak üzere 7.5 hesap edilir. 3. çocuk için ise yüzde 10 olarak hesaplanır. Bu rakam toplam yüzde 85’i bulur. Yıllık AGİ ücretinin aylara bölünmesiyle de aylık olarak verilen asgari geçim indirimi ücreti belirlenir.Asgari ücret birçok konunun belirlenmesinde büyük rol oynar. Çalışanların birçok durumu sonucunda AGİ belirlenir. Eşin çalışıp çalışmamasından, kaç çocuğun bulunduğuna kadar birçok konuda değişiklik gösterir. Ayrıca sigortalılık, askerlik borçlanması, yaşlılık aylığı ve birçok konunun belirlenmesinde asgari ücret önem taşır.