Inditex İndirimleri Ne Zaman? Zara, Mango, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius İndirimleri Ne Zaman? Black Friday İndirimleri Ne Zaman?

, her yıl alışveriş tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor.ülkemizde büyük ilgi görüyor. Çok fazla takip edilen bu markalar İspanyol tekstil devi Inditex bünyesinde yer alıyor. Moda tutkunlarısayesinde pek çok ürüne uygun fiyatla ulaşıyor. Bu yıl da büyük indirimlerin yapılacağı Balck Friday tarihleri merak ediliyor PekiZara, İspanyol giyim ve aksesuar markasıdır. 1975 yılında Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından Galiçya, Arteixo'da kuruldu. Dünyanın en büyük üç hazır giyim firmasından biridir. 2017 itibariyle dünya çapında 93 ülkede 2.200'den fazla mağazası bulunmaktadır. Türkiye'de 42 mağazası var. Zara, Inditex Group'un bir parçasıdır ve grubun en büyük şirketidir.Zara Black Friday indirimi 25 Kasım akşamında internet sitesinde, 26 Kasım sabahı ise mağazalarda başlayacak. Zara indirim oranını yüzde 40 olarak belirledi.Pull&Bear, Naron, Galiçya, İspanya'da bulunan bir giyim ve moda aksesuarları markasıdır. 1986 yılında New Wear, S.A., bu isim altında Out Store'u kurdu ve Eylül 2011'den beri online satış yapıyor.Pull&Bear Black Friday İndirimi de internet sitesinde 25 Kasım akşamı, mağazalarda ise 26 Kasım sabahı başlayacak. Pull&Bear indirim oranı yüzde 20-30 olacak.Bershka, merkezi İspanya'da bulunan bir giyim ve aksesuar markasıdır. Inditex'in hedef kitlesi Nisan 1998'de gençler olarak gerçekleşti. Gençler için düşük maliyetli giysiler satıyor. Eylül 2011'den bu yana Bershka, Almanya, Fransa, Yunanistan, Polonya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya, Birleşik Krallık ve Çin'de de çevrimiçi işlemler gerçekleştirdi.Bershka indirimi 25 Kasım akşamında internet sitesinde, 26 Kasım sabahı ise mağazalarda başlayacak. Hem internet sitesinde hem de mağazada yapılacak indirim oranı ise yüzde 40 olacak.Stradivarius, İspanyol moda grubu Inditex'e ait uluslararası bir erkek ve kadın giyim ve moda markasıdır. Stradivarius, 1994 yılında İspanya'nın Barselona kentinde yenilikçi fikirlere sahip bir aile şirketi olarak kuruldu. Stradivarius, Inditex Group'a 1999 yılında katıldı ve 53 ülkede toplam 842 mağazası bulunuyor.Stradivarius Balack Friday indirimleri uygulama ve sitesinde 25 Kasım akşamı, mağazalarında ise 26 Kasım sabahında başlatılacak. Stradivarius Balack Friday indirimleri yüzde 20 ile 30 arasında olacak.Oysho, kadın iç giyimine odaklanan bir İspanyol moda markasıdır. Inditex Tekstil Grubunun bir parçasıdır. 1977'de Confecciones Noite, S.A., Galiçya, Alteso'da da kuruldu. 2000 yılında şirket adı Oysho España olarak değiştirilmiştir. Oysho'nun dünya çapında 37 ülkede 543 mağazası var.Oysho Black Friday indirimi uygulama ve internet sitesinde 25 Kasım akşamında başlarken, mağazalarda ise 26 Kasım sabahında başlayacak. Oysho'da gerçekleşecek Black Friday indirimi yüzde 30 ile 40 arasında olacak.?' sorusunun yanıtını sizler için yazdık. Tümne haberimizden ulaşabilirsiniz.