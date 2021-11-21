Su Faturası Nasıl Düşürülür? Su Faturası Nasıl Az Gelir? Su Tasarrufu Nasıl Yapılır?



Su Faturası Nasıl Düşürülür?







Damlayan Su Faturaya Yansır Mı?







15 Dakikalık Duş Kaç Litre Su Götürür?

Su faturası için gerekli önlemler alınmadığında ay sonunda gelen miktar ufak çaplı bir krize neden olabilir. Bu sebeple çoğu kişivesorularına cevap arıyor. Suyu bol kullananlar veya su harcama konusunda nerede hata yaptığını bilmeyenler için su tasarrufu sağlama yöntemlerini araştırdık.vesorularına cevap için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Su faturası geldiğinde genellikle dikkat edilmeyen bazı durumlar sebebiyle oldukça şaşırtıcı olabilir.vesoruları da bu sebeple oldukça araştırılıyor. Uygulayacağınız bazı yöntemlerle faturanızda gözle görülür bir düşüş yaşamanız mümkün olacaktır.için şu maddeleri sıralayabiliriz;-İlk olarak dikkat edilmesi gereken konu herhangi bir su kaçağı olup olmadığıdır. Sifonların su sızdırması sonucu bu problem ortaya çıkabilir. Aynı şekilde muslukların da kontrol edilmesi su tasarrufu konusunda büyük fayda sağlar.-Musluklardan akan suyun tazyikli olmaması önemli konulardandır. Suyun çeşitli aparatlarla kontrol altına alınarak akıtılması verimli kullanılmasına olanak sağlar.-Evde en çok su harcayan makineler de dikkat edilmesi gereken noktalardır. Bulaşık ve çamaşır makinesinin iyice dolmadan çalıştırılmaması su tasarrufu için büyük önem taşır.-Eğer küvette keyif yapmayı seviyorsanız bu durumdan biraz ödün vermeniz gerekecektir. Banyo küvetini doldurmak için gereken miktar tam 200 litredir. Bu sebeple ihtiyacınız olan kadar suyu kullanmak ve banyoda uzun süreler boyunca suyu boşa akıtmamak faturanız açısından faydalı olacaktır.-Diş fırçalamak sizin için masum gibi gözükse de su harcama konusunda tehlike yaratabilir. Diş fırçalama süresi boyunca suyu açık bırakmak litrelerce suyun kaybolmasına neden olacaktır. Bu sebeple diş fırçalarken musluğu açık tutmaya özen göstermelisiniz.-Yağmur sularıyla bitkilerinizi sulamak da su tasarrufu için etkili yöntemlerden olabilir.Evde su sızıntısı olup olmadığı su faturası açısından büyük önem taşır. Bu sebeple su damlatan araçlara sahip olan çoğu kişi damlayan su faturaya yansır mı sorusuna cevap arar. Su damladığında neredeyse 5 tona kadar su kaybetmenize neden olabilir. Bu sebeple önemsiz gördüğünüz bu konuda önlem almanızda da fayda var. Su damlaması sebebiyle her ay faturanızın 10 lira yüksek gelmesi kaçınılmaz olacaktır.Çoğu kişi duş süresini ayarlamak içinsorusuna cevap arıyor. 15 dakikalık duş sonrası yaklaşık 100 litre su kaybetmiş olursunuz. Bu sebeple suyu verimli kullanmaya çalışmanız faturanız açısından fayda sağlar. Ayrıca sifon çektiğiniz zaman da 9 litre su kaybetmiş olursunuz.