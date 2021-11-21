ALES Sınav Sonuçları Açıklandı Mı? ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ALES/3 Sınav Sonuç Tarihi
21 Kasım Pazar günü ALES sınavının yapılmasının ardından sınavdan çıkan çoğu öğrenci ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları açıklandı mı? ALES sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte emrak edilenler...
ALES yılın son sınavını bugün yapıyor. Bu sebeple sınavdan çıkan çoğu öğrenci ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve ALES sınav sonuçları açıklandı mı sorusunu araştırıyor. 21 Kasım Pazar tarihinin gelmesiyle bütün illerde ALES sınavı uygulandı. Tüm ülkede yapılan sınav için bütün hazırlıklar tamamlandı. Yapılan sınavın ardından sınavdan çıkan çoğu öğrenci ALES ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başladı. ALES hakkında daha detaylı bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.
ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Yüksek lisans okuyarak kendini geliştirmek isteyen veya akademik alanda ilerleme sağlama amacıyla yola çıkanların yolu ALES'le kesişiyor. Yüksek lisans kabul şartları için ALES puanı da büyük önem taşıyor. Birçok öğrenci tarafından ilgi gören sınav senede 2 veya 3 kez tekrarlanıyor. 2021 senesinin son ALES sınavı ise bugün yapıldı. 21 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayan sınav 81 ilde de uygulandı. Sınavdan çıkan öğrencilerin araştırdığı ilk soru ise haliyle ALES sonuçları ne zaman açıklanacak ve ALES sınav sonuçları oluyor. Yapılan sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih de kesinleşti. ALES sınavının 16 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları eskiden adrese teslim edilse de artık sadece internet üzerinden öğreniliyor. Bu sebeple 16 Aralık'ta internet sitesi üzerinden sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
ALES Sınav Sonuçları Nereden Açıklanacak?
ALES sınav sonuçlarının 16 Aralık'ta açıklanacağının duyurulmasıyla beraber çoğu kişi ALES sınav sonuçları nereden açıklanacak sorusuna cevap aramaktadır. ALES sınav sonuçlarını ÖSYM'nin kendi sitesi üzerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
ALES 2022 Ne Zaman Yapılacak?
ALES sınavının bu yıl için sonuncusunun yapılmasının ardından çoğu öğrenci ALES 2022 ne zaman sorusunu sormaktadır. ALES 2022 sınavı için ÖSYM tarafından henüz bir bilgi gelmedi. Ocak ayından itibaren sınavla ilgili duyuruların başlaması bekleniyor.
ALES Sınavına Kaç Kez Girilebilir?
ALES puanınız 5 yıl süreyle geçerli olacaktır. Bu sebeple iyi bir puan aldığınızda 5 yıl boyunca bu sınava girmenize gerek kalmayacaktır. ALES'e kaç gez girilebilir? Eğer aldığınız puandan memnun değilseniz uygulanan tüm sınavlara katılım sağlayabilirsiniz. Bu sebeple giriş sayısı hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. ALES sınavı ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki kez yapılır. Fakat bazı durumlarda bu sayı üçe çıkabilir. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminden ALES başvuru tarihleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ALES Sınavında Hangi Konulardan Soru Çıkıyor?
ALES sınavı sayısal ve sözel olarak iki testten oluşur. Sınava ilk kez girecek olan çoğu öğrenci ALES sınavında hangi konulardan soru çıkıyor sorusunu oldukça araştırıyor. ALES sınavında yapılan sözel testiyle kişinin anlama ve mantık yürütme özelliği test ediliyor. Aynı şekilde matematik testinde de sayısal problemleri çözme becerisi ölçülüyor. Her iki test için de soru sayısı 50 olmak üzere toplam 100 soru bulunur.