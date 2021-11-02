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Meksika'da Ölüler Günü kutlamasında facia! Bir kişi 20 metre yükseklikten yere çakıldı

Meksika'da Ölüler Günü kutlamalarında korkunç bir olay yaşandı. Kutlamada baş aşağı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden biri ipin kopmasıyla 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Kafatası, kolları ve bacaklarında birçok kırık olduğu bildirilen şahsın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Öte yandan o anlara ait görüntüler ise etkinlikte bulunan vatandaşların kamerasına yansıdı.

Meksika'da Ölüler Günü kutlamasında facia! Bir kişi 20 metre yükseklikten yere çakıldı
Ekleme: 2.11.2021 - 00:48 Güncelleme: 2.11.2021 - 00:58 / Editör: Ozge Selin
Meksika'da Ölüler Günü kutlamasında facia! Bir kişi 20 metre yükseklikten yere çakıldı
Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı Huaquechula şehrinde dün Ölüler Günü etkinlikleri sırasında korkunç bir kaza meydana geldi. Etkinlikte baş aşağı bağlı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden 1'i ipin kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yere çakılan adama ilk müdahale çevredeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Adamın kafasında, kollarında ve bacaklarında birçok kırık olduğu bildirildi. Adının Jose Luis N. olduğu açıklanan adamın sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.
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Meksika'da Ölüler Günü kutlamasında facia! Bir kişi 20 metre yükseklikten yere çakıldı
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