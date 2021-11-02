



Hurmanın Faydaları Nelerdir?

Hurma Kaç Kalori?

Hurma Ne Kadar Yenmeli?

Hurma Çeşitleri nelerdir?



Hurma lifli yapısıyla ve içindeki vitaminlerle çok sağlıklı olan bir meyvedir. İçinde bulunan A,C,B1 ve B2 vitaminleriyle antioksidan özelliği taşır ve vücuttaki toksinlerden arınmamıza yardımcı olmaktadır.Kan şekerini dengeleyerek hem diyetler için hem deiçin fayda sağlamaktadır.bu sebeple merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Hurma özellikle emziren anneler için de oldukça önemli bir besindir. İçinde bulunan lifler sayesinde tok kalmamızı sağlar ve bağırsak problemlerine iyi gelir.arasında en bilinen özelliği kan şekerini dengeleyerek tokluğu sağlamasıdır. Ayrıca lifli yapısı sayesinde kabızlık ve benzeri bağırsak problemlerine iyi gelmektedir. Oruç açmak için de tercih edilecek en iyi meyvelerden olan hurma Ramazan ayında çok daha popüler bir hale gelmektedir.arasında ayrıca şu maddeler de bulunmaktadır;- Kanser için koruyucu bir meyvedir. İçindeki vitamin sayesinde kanser oluşmasını önlemektedir.- İçindeki antioksidan sebebiyle vücudun direncini arttırır ve bağışıklığa iyi gelir.- Cilt problemlerini çözer daha parlak ve canlı bir görünüm verir- İçindeki potasyum sayesinde kalp- damar hastalıklarına iyi gelir ve tansiyon hastalıklarına karşı korur.- İçindeki B vitamini nedeniyle beyine iyi gelir. Sinir sistemini güçlendirir.- Zihinsel dinçlik sağlar.- İftar zamanı tüketilmesiyle hem fiziksel olarak yorgunluğa iyi gelir hem de kan şekerini düzenler.- Vücuda kan üretimi konusunda yardımcı olur.- Kansızlık problemi için ilk akla gelen meyvelerdendir.- Verem hastalığı ve benzeri hastalıklar için koruyucudur.- Kemikleri güçlendirmesi sebebiyle çocuklar için de önerilmektedir.- Hafıza sorunlarına iyi gelir.- Boğaz ağrısını hafifletir.genellikle tok tutma özelliğiyle diyet yapanların favori ara öğünü haline gelmiştir.sorusu da bu noktada devreye girer. Diyetisyenler tarafından da sınırlı tüketildiği takdirde önerilmekte olan hurma yaklaşık 29 kaloridir. Diyabet rahatsızlığı bulunmayan kişiler hurma tüketimine dikkat etmelidirler. Bunun dışında zayıflamak isteyen kişiler de hurma sayısını fazla kaçırmamalıdır.Humanın özellikle diyette olanlar için günde 3 taneden fazla yenmemesi gerekmektedir. Özellikle diyabet hastalığına sahip olan kişilersorusunu araştırmaktadır. Hurma düzenli olrak tüketildiğinde sağlık açısından birçok fayda sağlayacaktır. Genellikle günde 3 veya 4 tane yenmesi tavsie edilmektedir. Özellikle diyabet hastalığına sahip olan kişiler hurma konusunda mutlaka bir doktora danışmalılar.arasındaki şekersiz hurmaları sınırlı bir şekilde tüketebilecekleri söylenmektedir.sorusu için ise genellikle şişkinliğe sebep olması nedeniyle yemekten hemen sonra yenmemesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca içinde fruktoz bulunduğundan mide şişkinliğine sebebiyet verebilir. Çok fazla yendiği takdirde ishal sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden kontrollü bir şekilde tüketmelisiniz.çok fazla türe sahip olan bir meyvedir. Sahip olduğu özelliklere göre birçok farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Bazışu şekilde sıralanabilir;-Mecdül hurması açık kahverengidir. Büyük ve bol etli bir yapıya sahiptir. Medine'de yetişmektedir. Kudüs hurması olarak da adlandırılmaktadır. İçinde folik asit, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve fosfor bulundurması sebebiyle çok faydalıdır. Ayrıca en çok tercih edilen türdür.-Medine mebrum hurması ise ince bir yapıya sahiptir.-İran hurması koyu bir renge sahiptir. Yumuşak ve bol etli bir yapıya sahiptir. İçindeki şeker miktarı fazla değildir.-Tunus hurması açık kahverengidir. Uzun bir yapıya sahiptir. Tunus hurması şekerinin az olmasıyla diyabet hastaları tarafından oldukça tercih edilmektedir.-Cennet hurması genellikle Trabzon hurması olarak da adlandırılmaktadır.Cennethurması A,B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir