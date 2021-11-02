Ankara'da korkunç olay! Eski eşini silahla vurup, bıçaklayarak öldürdü

Ankara'da eski eşi tarafından silahla vurulup, bıçaklanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının kızı polise verdiği ifadede, babasının isteği üzerine odasına gittiğini söyledi. B.F. D. isimli kız daha sonra silah ve annesinin bağırış sesini duyduğunu, daha sonra yanına gelen babasının "Ben anneni öldürdüm, kaçıyorum." dediğini anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi Şehit Hasan Açıkbaş Caddesi'ndeki bir evde aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gitti.OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİEve giren ekipler, Meltem Layıker'i (44) mutfakta yüzüstü yatarken buldu. Sırtından bıçaklanan ve silahla vurulan Layıker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Layıker'in kızı B.F.D. polise, annesi ile babası Ömer D'nin (54) boşandığını, barışmak için eve gelen babası ile annesi arasında tartışma çıktığını söyledi."BEN ANNENİ ÖLDÜRDÜM KAÇIYORUM"Babasının isteği üzerine odasına gittiğini belirten B.F.D, silah ve annesinin bağırış sesini duyduğunu, daha sonra yanına gelen babasının "Ben anneni öldürdüm, kaçıyorum." dediğini anlattı.ZANLI GÖZALTINA ALINDIYenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı Ömer D'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.