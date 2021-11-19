Bitcoin Madenciliği Nedir? Bitcoin Mining Nasıl Yapılır? Bitcoin Madenciliği Yasal Mı?

Bitcoin Mining Nedir?



Bitcoin Nasıl Üretilir?







Bitcin Madenciliği Nasıl Yapılır?







Bitcoin Madenciliği Yasal Mı?

Bitcoin Madenciliği Çevreye Zararlı Mı?

Son zamanlarda en iyi yatırım araçları arasında görülen kripto paralar için birçok konu gündeme geliyor. Özellikle bu konular arasında giderek popüler hale gelen Bitcoin madenciliği gündemde ilk sıralardadır. Kripto paralarla ilgilenen çoğu kişivesorularına cevap arıyor.sorusu da en çok merak edilenlerdendir.Bitcoin mining yani Bitcoin madenciliği Bitcoin üretmeye verilen isimdir. Çoğu kişisorusuna cevap arıyor. Finansal açıdan Bitcoin işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar. Bitcoin madenciliği Blokchain denilen blok zinciri teknolojisi sayesinde yapılır. Bu zincirdeki full node'lar aracılığıyla bütün yapılanlar kaydedilir. Bitcoin üretme işlemini yapan kişilere ise miner yani madenci ismi verilir.Bitcoin üretmek için bazı şartların sağlanması gerekir. Bu işlemler için gerekli olan ilk şey Bitcoin üreten makinelere gerekli yatırımın yapılması gerekir. Bu sebeple evde Bitcoin üretebilmeniz için büyük paralar harcamanız gerekir.sorusu çoğu kişi tarafından merak edilse de bu işlem için yüklü miktarlarda para harcamak gerektiğinden çoğu kişi bu kararından vazgeçer. Bitcoin üretimi için en gerekli iki madde bulunur. Bitcoin için gerekli olan en temel şey internet ve gerekli olan ekipmandır. Bitcoin, üretimini sağlayan blokların şifreli biçimlerini ortaya çıkarması sonucunda çalışır. ASIC cihazların yardımıyla sağlanan Bitcoin madenciliği için birkaç yöntem bulunur. İşte Bitcoin madenciliği yöntemleri;- Donanım aracılığıyla amdencilik- Cloud madencilik- Bilgisayar aracılığıyla madencilikBitcoin için her para yollama durumunda işlem Bitcoin network'üne bildirilir. Bitcoin ile işlem yapan her cihaz için 1 MB'den oluşan blok yapılabilir. Bitcoin için yapılan bu işlemin doğrulanabilmesi için bazı algoritmalardan faydalanmak mümkündür.Bitcoin'in şifreleme görevi ters çevrilemez. Mevcut bulunan değer için birçok deneme yapılmalıdır. Bu sebeple çok iyi bir donanıma sahip olmak gerekir. Sistemde bulunan matematik sorusunun 10 dakika içinde çözümü sağlanmalıdır. Eğer bu süre 10 dakikadan fazlaysa belirlenen hız limitini sağlayamadığınız anlamına gelir. Bitcoin üretmek için 21 milyon sınırı da bulunur. Bu sebeple bu durum bir anda bitmesine neden olabilir.Bitcoin madenciliği çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple bu konunun kapsadığı oldukça merak edilen sorular arasındasorusu yer alıyor. Bitcoin madenciliğinin yasal olmadığına dair birçok söylenti bulunmaktadır. Fakat bitcoin madenciliği hakkında herhangi bir yasaklama söz konusu değildir. Yani Bitcoin madenciliği söylenenlerin aksine yasaldır.Bitcoin üretmek isteyen çoğu kişi bu konuda detaylı araştırma yapar. 2019 senesinde yapılan araştırma sonucunda Bitcoin madenciliği sebebiyle yaklaşık 15 ton karbon gazının çevreye salındığı ve bunun oldukça zararlı olduğu belirtiliyor. Elektriğin çok fazla tüketilmesi bu sonucun ortaya çıkmasındaki en büyük nedenlerdendir.