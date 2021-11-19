  • USD: 11,03 - 11,05
  • EURO: 12,48 - 12,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bitcoin Madenciliği Nedir? Bitcoin Mining Nasıl Yapılır? Bitcoin Madenciliği Yasal Mı?

Sanal para dünyasındaki birçok gelişme yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu sebeple Bitcoin madenciliği nasıl yapılır ve Bitcoin madenciliği yasal mı soruları oldukça araştırılıyor. Peki, Bitcoin madenciliği nedir? Bitcoin madenciliği nasıl yapılır? Bitcoin madenciliği yasal mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 19.11.2021 - 15:02 Güncelleme: 19.11.2021 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
Bitcoin Madenciliği Nedir? Bitcoin Mining Nasıl Yapılır? Bitcoin Madenciliği Yasal Mı?
Son zamanlarda en iyi yatırım araçları arasında görülen kripto paralar için birçok konu gündeme geliyor. Özellikle bu konular arasında giderek popüler hale gelen Bitcoin madenciliği gündemde ilk sıralardadır. Kripto paralarla ilgilenen çoğu kişi Bitcoin madenciliği nedir ve bitcoin mining nasıl yapılır sorularına cevap arıyor. Bitcoin madenciliği yasal mı sorusu da en çok merak edilenlerdendir.

Bitcoin Mining Nedir?


Bitcoin mining yani Bitcoin madenciliği Bitcoin üretmeye verilen isimdir. Çoğu kişi Bitcoin madenciliği nedir sorusuna cevap arıyor. Finansal açıdan Bitcoin işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar. Bitcoin madenciliği Blokchain denilen blok zinciri teknolojisi sayesinde yapılır. Bu zincirdeki full node'lar aracılığıyla bütün yapılanlar kaydedilir. Bitcoin üretme işlemini yapan kişilere ise miner yani madenci ismi verilir.


Bitcoin Nasıl Üretilir?


Bitcoin üretmek için bazı şartların sağlanması gerekir. Bu işlemler için gerekli olan ilk şey Bitcoin üreten makinelere gerekli yatırımın yapılması gerekir. Bu sebeple evde Bitcoin üretebilmeniz için büyük paralar harcamanız gerekir. Bitcoin nasıl üretilir sorusu çoğu kişi tarafından merak edilse de bu işlem için yüklü miktarlarda para harcamak gerektiğinden çoğu kişi bu kararından vazgeçer. Bitcoin üretimi için en gerekli iki madde bulunur. Bitcoin için gerekli olan en temel şey internet ve gerekli olan ekipmandır. Bitcoin, üretimini sağlayan blokların şifreli biçimlerini ortaya çıkarması sonucunda çalışır. ASIC cihazların yardımıyla sağlanan Bitcoin madenciliği için birkaç yöntem bulunur. İşte Bitcoin madenciliği yöntemleri;

- Donanım aracılığıyla amdencilik
- Cloud madencilik
- Bilgisayar aracılığıyla madencilik

Bitcoin Mining Nasıl Yapılır?


Bitcin Madenciliği Nasıl Yapılır?


Bitcoin için her para yollama durumunda işlem Bitcoin network'üne bildirilir. Bitcoin ile işlem yapan her cihaz için 1 MB'den oluşan blok yapılabilir. Bitcoin için yapılan bu işlemin doğrulanabilmesi için bazı algoritmalardan faydalanmak mümkündür. Bitcoin madenciliği ne zaman yapılır?   Bitcoin'in şifreleme görevi ters çevrilemez. Mevcut bulunan değer için birçok deneme yapılmalıdır. Bu sebeple çok iyi bir donanıma sahip olmak gerekir. Sistemde bulunan matematik sorusunun 10 dakika içinde çözümü sağlanmalıdır. Eğer bu süre 10 dakikadan fazlaysa belirlenen hız limitini sağlayamadığınız anlamına gelir. Bitcoin üretmek için 21 milyon sınırı da bulunur. Bu sebeple bu durum bir anda bitmesine neden olabilir.




Bitcoin Madenciliği Yasal Mı?


Bitcoin madenciliği çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple bu konunun kapsadığı oldukça merak edilen sorular arasında Bitcoin madenciliği yasal mı sorusu yer alıyor. Bitcoin madenciliğinin yasal olmadığına dair birçok söylenti bulunmaktadır. Fakat bitcoin madenciliği hakkında herhangi bir yasaklama söz konusu değildir. Yani Bitcoin madenciliği söylenenlerin aksine yasaldır.

Bitcoin Madenciliği Çevreye Zararlı Mı?


Bitcoin üretmek isteyen çoğu kişi bu konuda detaylı araştırma yapar. 2019 senesinde yapılan araştırma sonucunda Bitcoin madenciliği sebebiyle yaklaşık 15 ton karbon gazının çevreye salındığı ve bunun oldukça zararlı olduğu belirtiliyor. Elektriğin çok fazla tüketilmesi bu sonucun ortaya çıkmasındaki en büyük nedenlerdendir.


'Binali Yıldırım'la fotoğrafımı paylaştığım için İBB işten attı'
Şehit ailesine küfür skandalının ardından Lütfü Türkkan kayıplara karıştı! Bomba kulis: Meral Akşener konuşma yasağı mı getirdi?
MSB duyurdu: 9 terörist öldürüldü
AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt geldi
Küçük Müslüme'den acı haber geldi
Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubatçılarla skandal fotoğrafı ortaya çıktı!
Erdoğan ve Bahçeli'nin 'Türk Dünyası' haritasıyla pozu Yunanistan'ı rahatsız etti: 'kışkırtıcı' olarak nitelendirdiler
ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: 'Bu harika bir fırsat...'
Kemal Kılıçdaroğlu: Demirtaş erdemli bir kişi helalleşebiliriz
Kandil'in beyin ölümü gerçekleşti! Tecavüzcü Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesiyle örgüt elebaşları birbirini yiyor
CHP'li Ankara'nın teleferik çilesi bitmiyor!
Yeni yılda öncelik sivil anayasada! AK Parti ve MHP çalışmalara hız verdi
Kredi Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır? 19 Kasım 2021 Kredi Faiz Oranları Ne Kadar? Kredi Faiz Hesaplama 20221
Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı: Bir kişi yaralı
İP'in küfürbazından milyonluk vurgun! Dolandırdığı iş adamı ilk kez konuştu!
CHP’li belediyede taciz skandalı! Sapığın ifadesi ortaya çıktı: Akılalmaz temizlik bahanesi
SGK'ya emeklilik başvurusu yapanlar yaşadı! Askerlik borçlanmasında 6181 TL, doğum borçlanmasında 8242 TL...
Ankara’da apartman sakini patlama anını anlattı
Kamu bankaları kredi faiz oranlarında indirime gitti
IMF: Dünyanın bazı bölgelerinde enflasyon daha kalıcı hale gelebilir
Bacaklarını keserek öldürdü: Herkes seri kedi katilini arıyor

Bacaklarını keserek öldürdü: Herkes seri kedi katilini arıyor

E-ticaret sitelerine yeni düzenleme: Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

E-ticaret sitelerine yeni düzenleme: Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma kararı!

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma kararı!

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!