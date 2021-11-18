TOGG hedefe adım adım yaklaşıyor: Seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili yeni açıklama geldi. TOGG'dan yapılan açıklamada, "TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı" denildi.