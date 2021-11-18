TOGG hedefe adım adım yaklaşıyor: Seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili yeni açıklama geldi. TOGG'dan yapılan açıklamada, "TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı" denildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, yerli otomobil TOGG'dan son dakika müjdesi geldi.
TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı' ifadeleri kullanıldı.
TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı' ifadeleri kullanıldı.