Kalkan balığı altınla yarışıyor: Kilosu 250 lira

Sinop'ta denize açılan balıkçıların yüzü, avladıkları kalkan balığıyla güldü.Nadir olarak avlanan kalkan balığı ağlara takılmaya başladı.Kilo fiyatı vatandaşın cepleri yakarken balıkçıların ise yüzünü güldürüyor.Sinop'ta balıkçılık yapan Erdoğan Doğan, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını belirtti.Doğan, “Kalkan zaten son yıllarda az avladığımız balık türleri arasında. Olumsuz hava koşulları da buna eklenince avcılığı iyice düştü. O nedenle bugünlerde fiyatı çok yüksek seviyelerde seyrediyor. Kalkan balığı artık nadir tüketilebilen balık türleri arasında. Genel anlamda herkesin tükettiği bir balık değil. Çünkü pahalı bir balık. Genelde restoranlar satın alıyor. Nadir olduğu için de kıymete biniyor. Bu avladığımız kalkan balığı 4 kilogram. Kilogramı ise 250 TL” dedi.