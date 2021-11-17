İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı Akdeniz'e düştü
İngiliz donanmasına ait F-35 savaş uçağı, Akdeniz'de düştü. Uçaktan atlayan pilot güvenli şekilde HMS Queen Elizabeth gemisine geri dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" belirtildi.
UÇAK DENİZE DÜŞTÜ
Uçak denize düşerken pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağı ifade edildi.
UÇAK DENİZE DÜŞTÜ
Uçak denize düşerken pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağı ifade edildi.