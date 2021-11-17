Geniz Yanmasına Ne İyi Gelir? Geniz Yanması Nasıl Geçer? Geniz Yanması Neden Olur?

Geniz Yanması Nedir?



Geniz Yanması Neden Olur?



Geniz Yanmasına Ne İyi Gelir?



Geniz Yanmasına İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir?



, kış aylarının gelmesiyle çoğumuzun yaşadığı bir sağlık sorunudur. Geniz kısacası burun pasajı denilen alan esasen bir boşluktur. Burun boşluğu burnun arkasında bulunur ve boğazın tepe noktasıdır. Buruna giren hava boşluğu burun boşluğundan boğaza neredeyse dik açıyla döner. Genizde yaşanan yanma hissi hem yutkunmayı hem de soluk almayı etkiler. Peki? Sizler içini sıraladık.Genizdeki yanma hissini üst hastalık veya diğer durumlarda görebiliriz. Bu insanlar burunlarının arkasında bir yanma hissi tarif edebilirler. Bazen insanlar bu duruma boğazda yanma hissi veya boğazda yanma hissi olarak burun boşluğunun nerede olduğunu bilmedikleri için postnazal yanık diyebilirler.Geniz yanmasının en yaygın nedeni mide asidi tahrişidir. Bu hastalığa sahip kişiler genellikle boğazlarını temizler. Bazı mikrobiyal hastalıklar ve grip hastalıkları da burun boşluğunun iltihaplanmasına neden olabilir.Burun yanması genellikle daha masum bir semptomdur. Çoğu durumda, boğazda hafif tahrişe neden olabilecek pek çok şey, tok karnına uyuma, gece yemek yeme ve içme ve adet döneminde olma gibi burun veya boğazda yanma hissi olması nadir değildir. aşırı stres. Bununla birlikte, fiziksel belirtiler (ateş, halsizlik) veya boyun şişmesi veya burun kanaması gibi belirtiler yaşarsanız, bir doktora danışmanız gerekebilir.Burun boşluğu, damak yapısı ile boğazdan ayrılan bir bölmede tutulur. Bu nedenle oral yoldan topikal burun uygulaması yapmak mümkün değildir. Burun yanmasının nedenini öğrenip ortadan kaldırabilirseniz burun yanmasını da çözebilirsiniz. Mide asidi tahrişi buna örnektir; uygun bir diyet sayesinde gerekirse mide asidini mide asidini kontrol eden ilaçlarla tedavi edin ve boğazdaki yanma hissi ortadan kalkacaktır. Mikrobiyal hastalıklarda asıl hastalık tedavi edilerek sorun çözülür.Geniz yanması genelde mikrobiyal sebeplerden yaşanır. Bu nedenle ilaçla tedavi edilmesi ya da bir doktora başvurulması önemlidir. Ancak aşağıdaki doğal yöntemlerle geniz yanması şikayetleri azaltılabilir.-Tuzlu su ile gargara yapmak- Aşırı sıcak ve soğuk içeceklerden uzak durmak- Çok acı ve baharatlı yiyecekleri tüketmemek- Zencefil ve ıhlamur ile beraber papatya ya da nane gibi bitki çaylarını tüketmek