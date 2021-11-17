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Çemen Otu Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Ne İşe Yarar?

Çemen otu faydaları sebebiyle çoğu kişi tarafından kullanılan bitkiler arasında yer alır. Özellikle kahvaltılık soslarda ve pastırmada baharat olarak olarak kullanılan çemen otunun birçok kullanım alanı mevcuttur. Peki çemen otu faydaları nelerdir? Çemen otu çayı nasıl yapılır? Çemen otu ne işe yarar? İşte merak edilenler...

Ekleme: 17.11.2021 - 10:10 Güncelleme: 17.11.2021 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Çemen Otu Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Ne İşe Yarar?
Çemen otu faydaları sayesinde çoğu kişinin merak ettiği bitkiler arasında yer alıyor. Sağlık deposu olmasıyla da çoğu uzman tarafından önerilir. Kahvaltılıklarda bolca tercih ettiğimiz çemen otunun birçok kullanım alanı daha bulunur. Çemen otu faydaları ve çemen otu ne işe yarar soruları da bu sebeple oldukça soruluyor. Çemen otu hakkında daha fazla bilgi için haberimizi detaylı bir şekilde incelebilirsiniz.

Çemen Otu Faydaları Nelerdir?


Çemen otu faydaları arasında en bilineni balgam söktürücü özelliğidir. Bunun dışında öksürük ve boğaz ağrılarının hafiflemesine de yardımcı olur. İiçindeki bileşenler birçok konuda insan sağlığına yardımcı olur. Şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemleri ortadan kaldırmasıyla bilinir. Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Mide problemleri için oldukça faydalıdır. Çemen otu faydaları için şu maddeler de sıralanabilir;

- Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
- Kan şekerini düzenlemek için iyi bir tercihtir.
- Östrojen salgılamaya yardımcı besinlerdendir.
- Menapoz döneminde ortaya çıkan olumsuz etkileri hafifletmeye yardımcı olur.
- Emzirme döneminde sütün artmasına da oldukça katkıda bulunduğu belirtiliyor.
- Bağırsak sorunlarını giderir.



Çemen Otu Nasıl Kullanılır?


Çemen otunun en yaygın kullanımı baharat halindedir. Bulunduğu besine kattığı aroma sayesinde çoğu kişinin favori baharatı arasındadır. Bunun dışında çemen otunun birçok kullanım alanı bulunur. Bu sebeple çemen otu nasıl kullanılır oldukça merak edilen sorular arasındadır. Baharat olarak pastırmada ve kahvaltılık soslarda sıklıkla karşılaşırız. Bunun dışında çorba ve et yemekleri için de tercih edilir. Aynı ıspanak gibi yemeği de yapılabilir fakat diğer kullanım alanlarına göre bu seçenek daha az tercih edilir. Özellikle acı bir tada sahip olması bu konuda onu da ikinci plana atar.


Çemen otu çayını yaparak içen birçok kişi bulunur. Özellikle faydalarından en iyi verimi almak için çemen otu çayı tavsiye edilir. Çemen otu çayı nasıl yapılır diye soracak olursanız aktarlarda bulunan çemen otu tohumundan 1 tatlı kaşığı kadar alarak kaynar suya ekleyin. Ardından 15 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Süzdükten sonra çemen otu çayınızı afiyetle tüketebilirsiniz. Fakat bu noktada dikkatli olmanız gereken noktalardan biri günde iki fincandan fazla içmemek olacaktır. Sık sık ve aşırı tüketimi sonucunda bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Çemen otu yağ şeklinde de kullanılabilir. Ağrıyan yerlerinize masaj yaparak uygulayın. Bu şekilde ağrılarınızı hafifletmekte size faydalı olacaktır.




Çemen Otu Neye İyi Gelir?


Çemen otu birçok rahatsızlığın belirtilerini hafifletici etkide bulunur. Çemen otu neye iyi gelir sorusu bu sebeple oldukça merak edilir. Özellikle yağının masaj yapılarak kullanılması halinde göğüs büyümeye yardımcı olacaktır. Çemen otu mide problemlerine iyi gelir. Boğaz ağrısı ve benzeri hastalıkların belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.

Çemen Otu Zararları


Çemen otu zararları sebebiyle çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Sağlıklı kişiler üzerinde çemen otunun herhangi bir zararı bulunmaz. Fakat aşırı tüketimi sonucu bazı yan etkiler oluşabilir. Çemen otu ameliyata girmeden önce tüketilmemesi için gereklidir. Kan sulandırıcı özelliği sebebiyle bu konuda tehlike yaratabilir. Kronik rahatsızlığa sahip kişilerin de bu konuda dikkatli olması öneriliyor. Karaciğer, böbrek ve mide rahatsızlığına sahip kişilerin doktor kontrolünde tüketmesi önerilir.
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