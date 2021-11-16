Sarımsak Nasıl Saklanır? Soyulmuş Sarımsak Nasıl Saklanır?

Sarımsak Nasıl Saklanır?





Sarımsak Nasıl Soyulur?



Sarımsak Nasıl Kurutulur?

Sarımsağın Bozulduğunu Nasıl Anlarız?





Yeşillenmiş Sarımsak Yenir Mi?

Sofralarımızda neredeyse her yemekte bulunan sarımsak hem lezzetiyle hem de faydalarıyla vazgeçilmezimiz haline gelen ürünlerdendir. Evlerimizde bolca bulunan sarımsak için çeşitlimerak edilmektedir. Soymakla uğraşmak istemeyenler için oldukça tercih edilen yöntemler bulunmaktadır.vesorusu için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.Evinizde fazla bulunan kabuklu sarımsaklarınızı saklamak için oldukça kolay bir yöntem bulunur.. Kabuklu sarımsak nasıl saklanır? Kabuklu sarımsaklarınızın sap kısımlarını birbirine bağlayarak işe başlayabilirsiniz. Güneş görmeyen bir yerde nemsiz bir ortamda saklamanız kabuklu sarımsaklarınızı uzun süre saklamanız için yeterli olacaktır. Soyulmuş sarımsaklar ise bu konuda daha kafa karıştırıcı bir sorun haline gelir. Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları iyice yıkayarak havlu kâğıt yardımıyla tamamen kurulayınSarımsakları hava almayacak bir şekilde porsiyonlara ayırın ve dondurucuya koyun. Yemek yaparken sarımsak ihtiyacınız olduğunda lazım olan kadar sarımsağı dondurucudan alarak kolaylıkla tariflerinize ekleyebilirsiniz.Sarımsaklarımız rendelendiyse veya ezildiyse fazla kalanların israf olacağını düşünebilirsiniz. Fakat rendelenmiş sarımsaklarınızı daha sonra tariflerinizde veya salatalarınızda kullanmak üzere saklayabilirsiniz.Rendelenmiş sarımsaklarınızı hava almayan bir poşete ve kaba ekleyerek zeytinyağı ve tuz ekleyin. İyice karıştırarak buzdolabında rahatça saklayabilirsiniz. Eğer sarımsakları buzluğa koyarsanız çıktıktan sonra bir süre çözülmesini beklemeniz gerekecektir.Sarımsak hem faydalarıyla hem de lezzetiyle yemeklerimizi süsleyen en güzel besinler arasındadır. Özellikle soslarda beğenilerek tüketilen sarımsaklar soyulurken bazen zorlayıcı olabilir. Küçük olmasından dolayı uğraştıran sarımsaklar soyarken de elimize yapışarak bizleri rahatsız etmektedir. Peki,Sarımsakları kolayca soymak için öncelikle sıcak suda bekletmek işimize yarar. Böylece kabuk yumuşayacak ve sarımsağın yapışkanlı yapısı kaybolur. Metal iki kâsenin içine koyarak çalkalama yöntemiyle de sarımsaklarınızı kabuklarından ayırabilirsiniz. Veya bıçağın yassı tarafını sarımsağın üzerine koyarak kabukların çıkmasını sağlayabilirsiniz.Sarımsakları kurutmak için öncelikle iyice temizleyerek diş diş ayırmak gerekir.Sert kabuklar çıkarıldıktan sonra yassı bir şekilde dilimlenir. Bir tepsi üzerine yerleştirildikten sonra fırında 50 derecede kuruması beklenir. Eğer sarımsaklarınız büyükse fırında kalma süresini uzatabilirsiniz Elde ettiğiniz sarımsakları toz haline getirerek pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.Sarımsağın bozulduğunu anlamak için çeşitli yöntemler bulunur. Kabukların üzerinde oluşan lekeler bu konu hakkına bize bilgi verir. Sarımsağa dokunduğunuzda yumuşaksa sarımsağınız bozulmuş olabilir. Bozulmayan sarımsakların sert olması gerekir. Sarımsağı soyup taze olup olmadığını anlamak da oldukça kolay olacaktır.Sarımsağın yeşil filizlerinin çıkmış olduğunu gören çoğu kişisorusunu sorar. Yeşillenen sarımsağın çoğu kişi yenilmediğini düşünse de yeşil kısımlarını ayırarak kolayca tüketebilirsiniz. Bu sebeple yeşillenmiş sarımsak tüketmenizde herhangi bir sakınca bulunmaz.