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Ferdi Özbeğen’in yeğeni öldürüldü! Korkunç cinayeti eşi anlattı!

Sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni cinayete kurban gitti. Gözaltına alınan 5 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Korkunç olayı anlatan acılı eş ise sinir krizleri geçirdi. İşte son dakik gelişmeleri

Ekleme: 16.11.2021 - 17:39 Güncelleme: 16.11.2021 - 17:44 / Editör: Ozge Selin
Ferdi Özbeğen’in yeğeni öldürüldü! Korkunç cinayeti eşi anlattı!
Sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni öldürüldü… Korkunç olay, Edremit'in Hamidiye Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Kızları Özlem A. (19) ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine Ferit A. (42) ve Nihan A. (40), Hakan Özbeğen'in evine gitti.

Özbeğen'in oğlu Çağatay'ın (20) evde bulunduğu sırada bıçaklı saldırı gerçekleşti. Göğüs bölgesinden bıçak darbesi alan Hakan Özbeğen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri Ferit A., Nihan A. kızları Özlem A. ve Çağatay Özbeğen ile Mert T.'yi gözaltına aldı. Suçu birbirinin üzerine atan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA: FERDİ ÖZBEĞEN'İN YEĞENİYDİ

Adliyede gazetecilere konuşan Sinem Özbeğen, eşi Hakan Özbeğen'in ölmesiyle büyük acı yaşadığını belirti. Sorular üzerine Hakan Özbeğen'in 8 yıl önce yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni olduğunu söyleyen Sinem Özbeğen şunları anlattı:

Bu olay keşke yaşanmasaydı. Eşimin acısını yaşamadan, oğlumu bu durumdayken bekliyorum. Bu dedikodudan kaynaklanan bir olay. Kesinlikle böyle bir şey yok. 19 yaşındaki bir kızın, eşime olan yakınlığından dolayı çıkan bir olay.

Adalet yerini bulacak. Oğlumun gözaltına alınması, babasını savunurken oluyor. Babasının defalarca vurulduğunu görüyor.

Kaldırıp, hastaneye götürmek istiyor, tekrar saldırıya uğruyor. Amacı arabaya bindirip, hastaneye götürmek

'O anda gözüm döndü. Anne ben bir şey yapmadım. Babamı hastaneye götürmeye çalışıyordum' diyor.


Kaç bıçak darbesi olduğunu bilmiyorum. Ölümcül darbeyi göğüs altından almış...
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