'Turkey Tribunal' oyunu: Perde arkasından FETÖ ve PKK çıktı

Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinin hedef alındığı ve FETÖ'cüler ve PKK'lıların tanık olarak dinlendiği sözde mahkemenin PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Zübeyir Aydar ile FETÖ'nün eski MİT imamı Murat Karabulut'un Avrupa'da bir dizi toplantılar yaptıktan sonra kurulmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Toplantılara FETÖ'nün PKK ile ilişkilerinden sorumlu karanlık kurul üyelerinden FETÖ kadroları irşat imamı Bahattin Karataş'ın da katıldığı ortaya çıktı.FETÖ'cü medyanın 'Bağımsız ve tarafsız halk mahkemesi' olarak tanımladığı Turkey Tribunal Mahkemesi'nde FETÖ'cü ve terör örgütü PKK'lı isimler tanık olarak dinlendi. Duruşmalarda Türkiye karalanırken işkenceci bir ülke olarak lanse edildi. Tek taraflı süren tanık anlatımı sürecinde sözde Turkey Tribunal Mahkemesi hazırlayacağı raporla birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitmeyi hedefledi.'Turkey Tribunal' adlı sözde mahkeme Belçika'da kurulurken İsviçre'de Türkiye yargılandı. Sözde yargılama boyunca genel olarak FETÖ ve PKK bağlantılı kişiler tanık olarak dinlendi. Tanıkların içerisinde, firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve Erhan Doğan'ın yanı sıra Barbaros Şansal gibi isimler yer aldı.FETÖ VE PKK MAHKEMEYE UMUT BAĞLADIFETÖ'cülerin kurduğu 'Solidarity with OTHERS' isimli kuruluşun yönetim kurulu üyesi olan Yüksel Kaya, büyük beklenti içinde olduklarını belirtirken FETÖ'nün yayın yaptığı Kronos adlı internet sitesi de 'bağımsız ve tarafsız halk mahkemesi' olarak nitelendirdiği Turkey Tribunal'ın yaptığı bu sözde yargılamanın 'şiddetle' takip edilmesi çağrısını yaptı.PERDE ARKASINDA O İKİ İSİM ÇIKTITurkey Tribunal, daha önce Belçika'da dört dönem başbakan yardımcılığı yapmış Prof. Dr. Johan Vande Lanotte tarafından kuruldu. Hukukçu olan Lanotte, Van Steenbrugge Advocaten isimli Belçika merkezli hukuk kurumunun kıdemli müşavirliğini yapıyor.Sözde mahkemenin nasıl kurulduğuyla ilgili istihbarat raporlarına SABAH ulaştı.Sözde mahkemenin PKK'nın üst düzey isimlerinden Zübeyir Aydar ile örgütün eski MİT imamı Murat Karabulut'un Avrupa'da bir dizi toplantılarının ardından kurulması kararlaştırıldığı öğrenildi.PKK İLE İLİŞKİ YÜRÜTEN İMAM DA KATILDIAvrupa'da organize edilen toplantılar Türk İstihbarat birimleri tarafından takip edildi. Zübeyir Aydar ile eski MİT imamı Murat Karabulut'un yaptığı toplantıların birkaçına ise FETÖ'nün PKK ile ilişkilerinden sorumlu eski Güneydoğu Bölge İmamı Bahattin Karataş da katıldı.O TOPLANTILARIN BAŞLIĞI 'CEMAAT MAĞDUR HDP MAĞDUR'Sözde mahkemenin kuruluş öncesi yapılan toplantıların gündemi ise 'Türkiye'de cemaat mağdur, HDP mağdur, ne yapabiliriz? başlığında gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu toplantılardan sonra 'Turkey Tribunal' isimli sözde halk mahkemesinin kurulmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.HEPSİ KIRMIZI LİSTEDE ARANIYORTürkiye aleyhine sözde mahkeme kurduran o toplantıları organize eden PKK ve FETÖ'nün üst düzey imamları İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranıyor.*Eski MİT imamı Murat KARABULUTFETÖ'nün bir dönem MİT'ten sorumlu imamı olan Murat Karabulut, 4 Şubat 2014'te yurtdışına çıktı. Karabulut, bu tarihten sonra FETÖ'nün 'Asya imamı' olarak görevlendirildi. 77 kez yurtdışı giriş-çıkış kaydı bulunan Karabulut'un gezilerinin örgütsel faaliyet amaçlı yapıldığı tespit edildi. Hazim Sesli'nin HTS kayıtlarına göre örgütün Ankara Samanyolu Okulları'nda düzenlenen toplantılarına sık sık katılan Karabulut, Cavga Gıda ve Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin hissedarı. Karabulut, 17/25 Aralık sürecinde, hükümete karşı darbe sürecini emniyet ve yargı imamları ile planladı. Karabulut, örgütün birçok eyleminin de planlayıcısı konumunda.*FETÖ kadroları irşat imamı Bahattin KarataşFETÖ elebaşı Gülen'in İzmir'e geldiğinde ilk oluşturduğu çekirdek kadroda bulunan Karataş, örgütteki son görevi örgüt kadroları irşat imamlığıydı. Gülen'in son derece güvendiği isimler arasında yer alan Karataş, 1980'li yılların sonunda Ankara Maltepe Dershanesinde müdürlük yaptı. Örgütün üst kurulunda görevli olan Karataş, daha sonra FETÖ adına sözde Güneydoğu Bölge sorumluluğu, Ankara imam yardımcılığı ve Van imamlığı görevlerini yürüttü. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den aldığı talimatları yurt dışındaki örgüt üyelerine aktaran Karataş, bir dönem Avusturya imamlığı da yaptı. Darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasının iddianamesine göre, Karataş'ın örgüt içerisindeki son görevi ise istişare heyeti üyeliği ve örgüt kadroları irşat imamlığı oldu.*PKK yöneticisi Zübeyir AydarTürkiye'de 1991 yılında yapılan genel seçimlerde SHP listelerinden 19. Dönem Siirt milletvekili olarak seçilen Aydar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Aynı sene içerisinde Demokrasi Partisi'ne (DEP) geçen Zübeyir Aydar, DEP milletvekilleri Orhan Doğan, Leyla Zana, Ahmet Türk, Hatip Dicle, Mahmut Alınak ve Sırrı Sakık'ın dokunulmazlıklarının kaldırılıp, cezaevine girmelerinin ardından 1994 yılında İsviçre'ye sığındı. Bu yıllarda Kürdistan Ulusal Kongresi ve Sürgündeki Kürt Parlamentosu'nun oluşum faaliyetlerine katılan Zübeyir Aydar, 2003'te de Kongra-Gel başkanlığına getirildi. 14 Ekim 2009'da ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki yabancı varlıkların kontrolü ofisince uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan edilen Zübeyir Aydar, 2010'da ise Belçika'da tutuklandı. 3 hafta süren tutukluluğunun ardından serbest bırakılan Zübeyir Aydar, 28 Ekim 2015'ten beri Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığınca 'en çok aranan teröristler' listesinde kırmızı bültenle aranıyor.PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın önerisiyle Kongra-Gel'in Genel Başkanlığı'na getirilen Zübeyir Aydar ile ilgili 2004'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebinin ardından gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar, PKK'nın Avrupa yapılanmasının başındaki isimler arasında yer alıyor.