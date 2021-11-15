Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' yolculuğu partilileri rahatsız etti: Kurumların ahireti olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkması partisinde rahatsızlığa neden oldu. CHP 25. ve 26. Dönem Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Siyaset dilinin dinselleştirilmesinin tehlikeli olduğunu söyleyen Yılmaz, "Kurumların ahireti ve helalliği olmaz. Kişiler varsa hataları ve kötülükleri için helallik istemeye en yakından başlamalıdır." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldı.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım” dedi.Kılıçdaroğlu'nun bu kararı parti içinde rahatsızlığa neden oldu. Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Eski Milletvekili Necati Yılmaz, 'Helalleşmek iyidir. Ancak siyaset dilinin dinselleştilmesi tehlikelidir.' ifadesini kullandı.Kurumların ahireti ve helalliği olmayacağını söyleyen Yılmaz, 'Kişiler varsa hataları ve kötülükleri için helallik istemeye en yakından başlamalıdır. Helalleşme hukuki ve siyasi sorumluluğun yerine ikame edilemez.' dedi.