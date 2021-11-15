CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!

Kırklareli'nin turistik Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği gerekçesiyle 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mağdurlardan bir mimar, başkanın kendisine "Seni işe ben aldım. Vefa borcu olarak seni istiyorum" dediğini iddia ederken, bir sekreter ise "İşe başlamadan önce, benim fotoğraflarımı diğer çalışanlara göstererek, 'sekretere bakın, sekreter dediğin böyle olur' demiş. Ceketini benim giydirmemi istiyordu. Fondötenini bana sürdürüyordu. Otelde baş başa yemek yemeye davet etti" dedi. İstifa eden bir sekreter ise "Sen benimsin. Benimle birlikte olmayı dene, belki benden hoşlanacaksın, beni seveceksin" dediğini anlattı.4 MAĞDUR KADIN VARKırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası Sevinç'in taciz ve sarkıntılıklarından bunalan 4 mağdur kadının şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunca, CHP'li Başkan hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.Mağdurlardan B.Ç ve M. I., halen belediyede çalışmaya devam ederken, D. S. ve M. K.'nın baskılara dayanamayarak belediyeden ayrıldığı öğrenildi.BANA VEFA BORCUN VAR SENİ İSTİYORUMVize Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanacak olan Sevinç hakkında hazırlanan ve SABAH'ın ulaştığı iddianamedeki mağdur ifadeleri ise "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Mağdurlardan, belediyede mimar olarak çalışan D. S. (28), Sevinç'in kendisine kaçak yapılaşma konusunda tutanak tutmaması ve malzemeye ihtiyaçları olmamasına rağmen ihtiyaç varmış gibi alt evrak düzenlemesi konusunda baskı yaptığını anlatarak,BAŞKAN NE DERSE ONU YAPACAKSIN"Bu nedenle aramızda tartışma çıkınca, elini kaldırarak üzerime yürüdü ancak vurmadı. Sandalye fırlatarak, 'Kendini benden üstün mü sanıyorsun. Emrimde çalışan personelsin, belediye başkanı ne derse onu yapacaksın, haddin değil, seni görevden alırım, kapının önüne koyarım. Kıyıköy'ü ben yönetiyorum. Kaçak inşaatı tespit et bana getir. Şikayet olursa 'başkan göndermedi dersin. Ulan benimle inatlaşma. Çık dışarıya' dedi. Bu tartışmayı ses kaydına aldım. Geçen Haziran'da ise mesai saati dışında, görüşmek için beni alkollü bir mekana çağırdı. Ben alkol almadım. Başkan alkollüydü.Bana, 'vefa borcun var. Vefa borcu olarak seni istiyorum' diyerek elimi tuttu. Elimi çektim. Alkol almaya devam etti. 'Seni işe ben aldım neden tedirgin oluyorsun. Sen bana aitsin. Çalışmayı boş ver ben çalışmak istemiyorum. Seni istiyorum" diyerek tacize devam etti" dedi.SABAHLARI SENİ GÖRDÜĞÜMDE ÇOK İYİ HİSSEDİYORUMAğustos 2019-Nisan 2020 arası sekreter olarak çalışan ayrılmak zorunda kalan M.K. (25) ise "Beni sık sık yemeğe davet ediyor, mesai dışında görüşmek istiyordu. Başkalarıyla gördüğünde de tavır alıyordu. 3-4 kez istifa ettim. Dilekçeleri yırtıp attı. 'Sen benimsin. Gitmeni istemiyorum. Seni görmek bana çok iyi geliyor. Sabahları seni gördüğümde çok iyi hissediyorum. Benimle birlikte olmayı dene, belki benden hoşlanacaksın, beni seveceksin' diyordu.SAPLANTILI BİR ŞEKİLDE DOKUNMAYA DEVAM ETTİ, ARKAMDAN SARILDI...Saplantılı bir şekilde fiziksel dokunmaya, elimi tutmaya çalışmaya ve dışarda görüşmeye davet etmeye devam etti. Odasına her girdiğimde elini belime atmaya çalışıp, saçlarıma dokunmaya çalışıyordu. Bir defasında arkamdan sarılarak başımdan öptü. Bana yatma teklifinde bulundu. Bu nedenle işten ayrılmak zorunda kaldım" dedi."SEKRETERE BAKIN SEKRETER DEDİĞİN BÖYLE OLUR"Yine mağdur kadınlardan edinilen son dakika ifadelerine göre Belediyede sekreter olarak halen çalışmaya devam eden M. I. (33) da "İşe başlamadan önce, başkan benim fotoğraflarımı diğer çalışanlara göstererek, 'sekretere bakın, sekreter dediğin böyle olur' demiş. İşe başladığımda, hayatıma birini almamam gerektiğini söyledi.FONDÖTENİNİ BANA SÜRDÜRÜYORDUÇenemden makas aldı. Sürekli ceketini benim giydirmemi istiyordu. Fondötenini bana sürdürüyordu. Otelde baş başa yemek yemeye davet etti. Belediyeye alkollü bir şekilde geldiği bir gün bana yaklaşınca kendimi geri çektim. Bunun üzerine, 'bu çalışanlar benim, burası benim, bu köy benim' dedi" dedi.İFADELERİ SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİKSevinç'in suçlamaları reddettiği ifadesini suçtan kurtulmaya yönelik bulan savcılık, B. Ç. ve M. I.'nın şikayetlerinden vazgeçmelerine rağmen şüpheliye yönelik suçun şikayete tabi olmadığını da vurguladı.CHP TACİZ, TECAVÜZ HABERLERİNİN KAYNAĞI OLDUİşte son dönemde kamuoyuna yansıyan ve üzeri kapatılan taciz iddialarından bazıları:MALTEPE CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak cinsel istismarda bulundu.AVCILAR'da CHP İstanbul İl Başkanı'nın iki yardımcısı partili bir kadına ahlaksız teklifte bulundu.ÜMRANİYE'de CHP İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., partili D.A.'yı taciz etti. Genç kız partiden istafa edip şikâyetçi oldu.ESENLER'de CHP İlçe eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, ilçede kadınların partililerce sık sık tacize uğradığını iddia etti.ŞİŞLİ Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. kollanarak Sarıyer'de görev başladı.MUĞLA: İl Başkanlığı sekreteri A.E., CHP delegesi olan Mehmet A.'nın tacizine uğradı. Olayın yargıya taşınmasıyla birlikte CHP'li Menteşe belediyesinden gelen teknik ekibin verileri sildiği belirlendi.KONYA İl Başkanı Avukat Barış Bektaş'ın da yardım çeki vereceğini söyleyip ofisine çağırdığı parti üyesi bir kadını taciz ettiği iddia edildi.BİTLİS İl Başkanı Veysi Uyanık, 17 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar attı ve elinde olduğunu iddia ettiği görüntüler üzerinden tehdit etti.SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde öğretmene cinsel tacizde bulunan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.BURSA'da, CHP Osmangazi ilçe başkanı Mete Akyolcular, 17 yaşındaki parti üyesi S.G'yi taciz etti. Akyolcular skandalın ortaya çıkması sonrasında 18 Aralık'ta istifa etti.MALATYA: Malatya'da CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ve hamile bıraktı.ERZURUM da taciz skandalının konuşulduğu illerdendi. Bülent Oğuz'un bir kadına tacizde bulunduğu belirtilmiş ve görevden alınmıştı