  • USD: 9,91 - 9,93
  • EURO: 11,34 - 11,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD’nin 2 yıldır gizlediği katliam: Bağuz’da 64 sivili öldürmüş

ABD’nin 18 Mart 2019’da Suriye’nin Bağuz bölgesinde DEAŞ’lı diyerek kadın ve çocukları hedef aldığı ortaya çıktı. 64 sivilin öldüğü katliam 2,5 yıl gizlendi. New York Times, kalabalığın üzerine F-15E savaş uçaklarıyla 2 tondan fazla bomba bırakıldığını yazdı. Savaş suçunu gösteren belgeler ise sümen altı edildi.

ABD’nin 2 yıldır gizlediği katliam: Bağuz’da 64 sivili öldürmüş
Ekleme: 15.11.2021 - 10:10 Güncelleme: 15.11.2021 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
ABD’nin 2 yıldır gizlediği katliam: Bağuz’da 64 sivili öldürmüş
ABD’nin 2019 yılında, Suriye’de DEAŞ’a karşı yürüttüğünü iddia ettiği operasyonlar sırasında, kadın ve çocuklardan oluşan 64 kişilik sivil gruba hava saldırısı düzenlediği ortaya çıktı. Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde, ABD Hava Kuvvetleri’nin, 18 Mart 2019’da Suriye’nin Bağuz bölgesinde kadın ve çocukları hedef aldığı belirtildi. Haberde, ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen grubun üzerine daha sonra F-15E tipi savaş uçaklarıyla 2 tondan fazla bomba bırakılması sonucu yaşamını yitiren 80 kişiden 64’ünün sivil olduğu vurgulandı.

DOSYALARA SÜMEN ALTI

Bağuz saldırısı, DEAŞ’a karşı savaş sırasında en büyük sivil kaybın verildiği olaylardan biriydi ancak ABD ordusu tarafından hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Askeri yetkililer, neredeyse her adımda, soruşturulması gereken bu savaş suçunu gizledi. Ölü sayısı küçümsendi, belgeler sümen altı edildi, raporlar ertelendi ve olay gizlilik sınıfına alındı. Patlama alanı da ABD liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından buldozerlerle düzlendi.

MEŞRU MÜDAFAAYMIŞ!

NYT’nin haberine göre, aylar süren gizli belge ve raporların incelenmesi sonucu saldırının ayrıntılarına dair bulgular ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na (CENTCOM) gönderildi. Bunun üzerine saldırıyı ilk kez kabul ederek 80 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuran CENTCOM, söz konusu operasyonda 16 DEAŞ savaşçısı ile 4 sivilin öldürüldüğünü belirtti. Diğer 60 kişinin, “DEAŞ’ın kontrolündeki bölgelerde kadın ve çocukların bazen silaha sarılmaları nedeniyle sivil olup olmadıklarının bilinmediğini” iddia eden Komutanlık, “meşru müdafaa” diyerek katliamı savundu.

NE İLK NE DE SON
Amerikan ordusu, Afganistan’dan çekilme sürecinde de “içerisinde DEAŞ militanlarının bulunduğu” iddiasıyla Kabil Havaalanı yakınlarındaki bir eve saldırı düzenlemişti. 29 Ağustos’ta gerçekleştirilen saldırıda aynı aileden 7’si çocuk 10 Afgan sivil hayatını kaybetmiş, ölenlerin ise DEAŞ’la bağlantılarının olmadığı ortaya çıkmıştı. CENTCOM da yaşamını yitirenlerin “tamamen sivil vatandaşlar” olduğunu itiraf etmişti.
Elmalı Davası'nda karar açıklandı!
Yunan basını: Jetlerimiz, Türk İHA'larını püskürtmek için büyük para harcıyor
Macron Fransız bayrağının rengini neden değiştirdi?
CHP'Lİ İBB yine başrolde! Sabah işe giden vatandaşlar mağdur oldu: Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'ndaki çalışma nedeniyle durak doldu taştı
Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Operasyonu başlatıldı
Koronavirüs bitmeden 18 yeni virüs! Adres yine aynı: Wuhan! Yeni salgın mı geliyor?
AK Parti'den Yunanistan'a flaş sözler: Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacak
Milyonların konuştuğu dava: 'Elmalı davası' için Türkiye’nin birçok ilinden avukat harekete geçti
İçeriği sır gibi saklanıyordu: Danıştay’dan kritik Coca-Cola kararı
BAE Veliaht Prensi El Nahyan, Türkiye'ye gelecek
İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken hazırlık! Kapalıçarşı'ya özel önlem
İsrailli çift Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntülerken yakalanmıştı! İsrail basınından dikkat çeken iddia Çamlıca Kulesi'ne çıkarak Başkan Recep Tayyip Erd
Komplo teorileri gökyüzüne ulaştı! Sosyal medya 'biyolojik saldırı' iddiasıyla çalkalandı
Samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'a şimdi ne olacak? Katil ‘deli’ raporu alıp 3 gün sonra serbest mi kalacak?
CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan provokasyonda 'Büyük Mason Locası' bağlantısından skandal savunma
Ümit Kocasakal'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi
Ukraynalı modelin ölümünde TÜBİTAK devrede!
'Turkey Tribunal' oyunu: Perde arkasından FETÖ ve PKK çıktı
Göçmenlerin Polonya sınırına yürüyüşleri devam ediyor
Virüs kapmanıza rağmen koronavirüs testleri neden negatif çıkıyor?

Virüs kapmanıza rağmen koronavirüs testleri neden negatif çıkıyor?

Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar

Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Nesli tükenmekte olan bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor

Nesli tükenmekte olan bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor