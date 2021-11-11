Mantar Nasıl Temizlenir? Mantar Nasıl Soyulur? Mantar Yıkanır MI?

Mantar Yıkanır Mı?



Mantar Nasıl Temizlenir?

Mantar Sapları Kullanılır Mı?



Mantar Nasıl Saklanır?

Mantar Nasıl Soyulur?

Mantarlar Nasıl Kararmaz?

Mantar çoğu kişinin severek tükettiği besinlerdendir. Birçok tarifte kullanılabilmesi ve lezzeti onu baş tacı haline getiren önemli sebepler arasında. Fakatvesoruları bu noktada kişilerin kafasını karıştırıyor. Günün her öğününde sofralarımızda bulunan mantarın daha lezzetli olmasını sağlamak için mantarın temizlenme ve soyulma şekillerine dikkat etmemiz gerekir.veorularına haberimizi detaylı inceleyerek bulabilirsiniz.Mantar da çoğu kişi tarafından yıkanan besinler arasında bulunuyor.sorusu da bu noktada devreye giren önemli bir sorudur. Mantarların diğer meyve sebzeler gibi yıkanacağını düşünebilirsiniz fakat mantar yıkamak yanlış bir tercih olacaktır. Mantar süngerimsi bir yapıya sahip olduğu için zararlı maddeler mantarın içine emilebilir. Bu sebeple mantarın yıkanması önerilmez. Ayrıca mantarın içine giren zararlı maddeler kuruması sonucunda dışarı çıkamaz ve içinde kalmaya devam eder.Mantar temizlemek için birçok yöntem bulunur.sorusuna üç şekilde cevap vermemiz mümkün. Öncelikle bir kağıt havlu yardımıyla mantarınızı temizleyebilirsiniz. Bezle veya kağıt havluyla mantarı sildiğinizde üstündeki çamurdan kurtulabilirsiniz. Ayrıca üstündeki ince zarı soyarak da mantarı temizlemeniz çok kolaydır. Mantarın şapkasının altında yer alan kısımdan tutarak ince soymanız bu işlem için yeterlidir. Mantarı bu şekilde soyamıyorsanız bıçak yardımıyla deneyebilirsiniz veya üçüncü yönteme geçebilirsiniz. Üçüncü ve son yöntemde ise fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz. Kullanılmamış diş fırçanız varsa size bu konuda oldukça yardımcı olacaktır. Fakat bu işlemler sizin için yeterli gelmiyorsa ve hala mantarınızı suyla yıkamakta ısrarcıysanız limonlu su karışımını öneriyoruz. Mantarları limonlu suya batırıp çıkararak tertemiz olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu işlemden sonra havlu peçete ile kurulamanız tavsiye ediliyor.Mantar sapları direkt çöpe atılan kısımlardandır. Fakat mantar sapını da pişirerek bazı tariflerinizde kullanabilirsiniz. Mantar saplarını küçük şekilde doğrayarak et tariflerinde veya çorbalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.Mantar saklama konusunda çoğu kişinin kafası karışık durumdadır.Mantarların alınan poşette durmaması gerekmektedir. Bunun yerine kese kağıdının içine koyarak güvenle saklamanız mümkündür. 3 güne kadar mantarlarınızı kese kağıdında saklayabilirsiniz.Mantar soyma işlemi oldukça basittir. Fakatsorusu çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Şapkasının altından tutarak ince tabakayı soyabilirsiniz. Ardından mantarları saplarından ayırarak istediğin şekilde doğrayabilirsiniz. Yapacağın yemeğe bağlı olarak mantar doğrama stilinizi belirlemeniz gereklidir. Örneğin çorbalar için küp küp doğranırken makarna, pizza ve sote yapımında ay şeklinde doğranabilir. Zeytinyağlı yemekler için ise jülyen doğranması önemlidir. Ayrıca mantarları sap kısmından ayırıp üzerine kaşar rendeleyerek fırında pişirebilirsiniz.Mantarların kararmaması için mantarları bekletmeden pişirmek alınabilecek en iyi önlemdir. Pişirirken limon suyu ekleyerek renklerinin hafif açılmalarını sağlayabilirsiniz. Kısık ateşte pişirmek de mantarların kararmasına sebep olur. Bu sebeple ocağın altını iyice açarak pişirmeniz tavsiye edilen yöntemler arasındadır.