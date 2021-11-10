  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,25 - 11,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zerdeçal Faydaları Nelerdir? Zerdeçal Nasıl Tüketilir?

Zerdeçal faydaları sebebiyle çoğu kişi tarafından kullanılan bir baharattır. Zerdeçal yemek tariflerine lezzet vermesiyle de

Ekleme: 10.11.2021 - 13:06 Güncelleme: 10.11.2021 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Zerdeçal Faydaları Nelerdir? Zerdeçal Nasıl Tüketilir?
Zerdeçal sağlığa olan faydalarıyla ve yemeklere verdiği lezzet sayesinde çoğu kişi tarafından tercih edilmektedir. Zerdeçal faydaları ve zerdeçal nasıl tüketilir sorusu bu sebeple oldukça merak edilmektedir. Zerdeçal içinde bulunan bileşikler sayesinde grip, soğuk algınlığı ve birçok hastalığa karşı koruyucu özellik taşımaktadır. Zerdeçal faydaları ve zerdeçal nasıl kullanılır sorularına cevap için yazının devamını takip edebilirsiniz.


Zerdeçal Faydaları Nelerdir?


Zerdeçal faydaları arasında enfeksiyonlara karşı iyi gelmesi ilk sırada yer almaktadır. Zerdeçal faydaları sebebiyle son zamanlarda oldukça popüler hale gelen önemli baharatlardandır. Zerdeçal faydaları ayrıca şu maddeler halinde sıralanabilmektedir;

-Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelmektedir.
-Solunum yollarını rahatlatıcı etkiye sahiptir.
- Hafıza problemlerini gidererek beyine katkıda bulunur.
- Gaz problemleri için de zerdeçal kullanımı tavsiye edilen baharatlar arasında yer almaktadır.
- Astım, bronşit gibi hastalıklara iyi gelir.
-Cilt üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.


Zerdeçal Nasıl Tüketilir?


Zerdeçal genellikle yemek ve sos tariflerinde kullanılmaktadır. Fakat bunun dışında zerdeçal nasıl tüketilir sorusuna birçok cevap verebiliriz. Solunum yolları rahatsızlığı sonucunda oluşan belirtileri azaltmak için zerdeçal kullanımı önerilmektedir. Kış aylarının gelmesiyle de zerdeçal çayı hazırlayarak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Zerdeçal Çayı Nasıl Yapılır?

Zerdeçal çayı zerdeçalın faydalarından en iyi şekilde verim alabilmek için önerilen bir içecektir.  Zerdeçal çayı nasıl yapılır?  Bu şekilde zerdeçalı daha kolay tüketebilirsiniz. Zerdeçal çayı yapmak için 2 çayı kaşığı zerdeçal yarım litre sıcak suya atılarak tüketilebilir. Ayrıca içine zencefil veya limon ekleyerek de lezzetlendirebilirsiniz.






Zerdeçal Zararları Nelerdir?


Zerdeçal zararları tehlikeli boyutlarda olmamakla beraber alerjik kişiler üzerinde ortaya çıkabilmektedir. Zerdeçal tüketimine bu konuda dikkat edilmesi gerekmektedir. Hassas ve alerjik yapıdaki kişilerin kullanmadan önce doktora danışması tavsiye edilmektedir. Ayrıca zerdeçal çayını böbrek ve karaciğer rahatsızlığına sahip kişiler dikkatli bir şekilde kullanmalıdır.


Zerdeçal Zayıflatır Mı?


Zerdeçal sağlığa oldukça faydalı olması sebebiyle sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyenler tarafından da oldukça tüketilmektedir. Zerdeçal zayıflatır mı sorusu da bu noktada merak edilmektedir. Zerdeçal yağ yakmaya ve sindirim sitemini düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Kilo verme ve kilo kontrolü sağlama sürecinde zerdeçal tüketimi oldukça fayda sağlayacaktır. Detoks sularında da zerdeçal sıklıkla başvurulan besinler arasında yer almaktadır.

Zerdeçal Hangi Yemeklerde Kullanılır?


Zerdeçal mutfakta birçok tarifte kullanılan lezzet verici bir baharattır. Çorbalarda ve et yemeklerinde sıklıkla başvurulmaktadır. Mercimek çorbası genellikle zerdeçal kullanılan çorbalar arasında yer almaktadır. Fazla kullanımı sonucunda acı bir tat ortaya çıkarabilmektedir. Yemeğin lezzetinin bozulmaması için bu konuda dikkatli davranmak gerekmektedir.





Taze Zerdeçal Nasıl Tüketilir?


Taze zerdeçal insan vücuduna çok daha fayda sağlamaktadır. Taze zerdeçal nasıl tüketilir?  Özellikle toz hali gibi uzun süredir bekleyen bayat bir yapıya sahip değildir. Taze zerdeçal kabuğu soyularak rendelenir. Taze zerdeçalı salatalara veya hamur işlerinize de katmak için kullanabilirsiniz. Et marine etme yöntemi için de oldukça tercih edilmektedir.


Gebze'deki servis kazası ile ilgili korkunç iddia!
Gara'da MİT ve TSK operasyonu! Kırmızı kategorideki PKK'lı Nazlı Taşpınar etkisiz
Euronews'in Atatürk haberine büyük tepki
Fahrettin Koca'dan başhekimlere 'nöbet' mektubu
Bütçe görüşmelerinde HDP ve CHP'lilerden İstanbul Sözleşmesi protestosu
İYİ Parti ve CHP arasında yeni krizin adı: Erhan Usta! CHP'li vekillere PKK göndermesi yeniden gündeme gelince...
1915 Çanakkale Köprüsü'nden büyük başarı! Bir ödül daha geldi!
Başkan Erdoğan'dan Ebediyete İrtihalinin 83’üncü Yıl Dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Töreni'nde önemli açıklamalar!
Yunanistan'ın yalanına İçişleri'nden videolu cevap: Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta
CHP'nin İSKİ'sinde her gün yeni bir vukuat!
Japonya’da kuş gribi alarmı: 143 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek
İstanbul Ataşehir’de vahşet: Samuray kılıcıyla öldürdü!
Terör örgütü PYD elebaşı Abdi Şahin'den CHP'ye tezkere teşekkürü ve görüşme daveti
Taksim'de Atatürk'ü anma töreninde CHP'ye protesto!
İşsizlik rakamları açıklandı
Rus casus soruşturmasında son dakika gelişmesi
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu!
Lütfü Türkkan İYİ Parti'den neden ihraç edilmedi? Türkkan'a 'Bu adama haddini bildir' talimatı mı verildi?
10 Kasım 1938 gazete manşetleri! Hüzün ve duygu yüklü 1938 manşetleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Atiye Teyze gözyaşlarıyla anlattı: Atatürk'ün vefat haberini aldıkları an...

Atiye Teyze gözyaşlarıyla anlattı: Atatürk'ün vefat haberini aldıkları an...

14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! 'Bunun için zorunda kaldım...'

14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! 'Bunun için zorunda kaldım...'

10 Kasım hava durumu: Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji il il uyardı işte kar yağacak iller

10 Kasım hava durumu: Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji il il uyardı işte kar yağacak iller

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...

Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular