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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Galata Kulesi ve AKM’ye yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM), saat 19.05’te ulu önderin görselleriyle ışıklandırıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Galata Kulesi ve AKM’ye yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı
Ekleme: 10.11.2021 - 22:53 Güncelleme: 10.11.2021 - 23:02 / Editör: Ozge Selin
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Galata Kulesi ve AKM’ye yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı
Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıldönümü nedeniyle AKM ve Galata Kulesi'ne yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından saat 19.05'te düzenlenen ışıklandırmada, AKM ve Galata Kulesi'nde Ulu Önder Atatürk'ün görselleri yer aldı.

Vatandaşlar o anları ise kayıt altına aldı. İşte o görüntüler...



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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Galata Kulesi ve AKM’ye yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı
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