Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Galata Kulesi ve AKM’ye yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıldönümü nedeniyle AKM ve Galata Kulesi'ne yansıtılan ışık gösterisiyle anıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından saat 19.05'te düzenlenen ışıklandırmada, AKM ve Galata Kulesi'nde Ulu Önder Atatürk'ün görselleri yer aldı.Vatandaşlar o anları ise kayıt altına aldı. İşte o görüntüler...