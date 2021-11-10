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Göz Sulanması Neden Olur? Göz Sulanmasına Ne İyi Gelir?

Göz sulanması çoğu kişinin en az bir defa başına gelen rahatsız edici bir durumdur. Göz sulanması ciddi boyutlara ulaştığında hayat kalitesini oldukça düşürmektedir. Peki, göz sulanması neden olur? Göz sulanması belirtileri nelerdir? Göz sulanmasına ne iyi gelir? İşte göz sulanması tedavisi ve merak edilenler...

Ekleme: 10.11.2021 - 09:46 Güncelleme: 10.11.2021 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Göz Sulanması Neden Olur? Göz Sulanmasına Ne İyi Gelir?
Göz sulanması zaman zaman çoğu kişinin karşılaştığı rahatsızlık verici bir durumdur. Göz sulanması belirtileri ve göz sulanması neden olur soruları bu sebeple oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Genellikle alerji ve benzeri problemler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Göz sulanması neden olur sorusunun altında genellikle çok ciddi sorunlar bulunmamaktadır. Fakat yine de kronik hale geldiğinde hayat kalitesini düşürebilen bu durum için bazı tedavi edici yöntemler bulunmaktadır.

Göz Sulanması Belirtileri Nelerdir?


Göz sulanması belirtileri göz sulanması kolayca tespit edilmesine rağmen merak edilen konular arasındadır. Stres, üzüntü ve soğuk algınlığı ile ortaya çıkabilmektedir. Göz sulanması belirtileri birkaç kez oluşabileceği gibi kronik bir sorun haline de gelebilmektedir. Bu sebeple sürekli devam eden bir rahatsızlığınız mevcutsa mutlaka bir göz doktoruna danışmanız tavsiye edilmektedir. Göz sulanması belirtileri arasında ayrıca şu maddeler de yer almaktadır;

- Görme bozuklukları
- Gözde ağrı ve şişlik
- Gözün acıması
- Gözlerde kızarıklık
- Gözle beraber başın da ağrıması
- Göz çevresinde morarma

Yukarıda belirtilen göz sulanması belirtileri altta daha ciddi bir sebep olabileceğinin göstergesidir. Bu sebeple mutlaka alanında uzman bir doktora danışmanız tavsiye edilmektedir.






Göz Sulanması Neden Olur?


Göz sulanması birçok sebep sonucu gelişebilmektedir. Bu sebeple göz sulanması neden olur sorusu çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Göz sulanması genellikle göz kuruluğu sonucunda meydana gelmektedir. Göz kuruluğunda göz için gerekli olan sıvı üretilemez ve bu sebeple göz kendiliğinden gözyaşı meydana getirir. Ayrıca göz sulanması neden olur sorusuna şu şekilde cevap verilebilir;

-Soğuk algınlığı, grip veya nezle
- Göz yorgunluğu
- Duman, ışık ve benzeri çevresel faktörler
- Gözyaşı kanalları ile ilgili problemler
- Kullanılan ilaçların yan etkileri
- Göz kapağı iltihapları
- Göze kirpik batması


Göz Sulanmasına Ne İyi Gelir?


Göz sulanması evde bazı yöntemlerle kolayca geçebilen bir rahatsızlıktır. Bu sebeple göz sulanmasına ne iyi gelir sorusu çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Göz sulanması tedavisi için gerekli olan şey sıcak pamuklarla gözlere masaj yapmaktır. Bunun yerine poşet çayları da tercih edebilirsiniz. Bu yöntem göz sulanması nasıl geçer sorusu için iyi bir cevap olacaktır. Ayrıca göz sulanması için aloe vera kullanımı da etkili olmaktadır. Elma sirkesini bir pamuğa damlatarak da enfeksiyon riskini azaltabilirsiniz.





Göz Sulanması Tedavisi Nasıl Olmalıdır?


Göz sulanması tedavisi bu durumdan muzdarip çoğu kişi tarafından araştırılmaktadır. Göz sulanması genellikle kendiliğinden geçen bir rahatsızlıktır. Fakat altta yatan nedenlere bağlı olarak kronik duruma gelebilmektedir. Bu sebeple göz sulanması ciddi boyutlardaysa mutlaka alanında uzman bir doktora danışmanız tavsiye edilmektedir. Göz sulanması tedavisi için kullanılan yöntemler şu şekilde sıralanabilir;

- Doktorun verdiği damlaları düzenli kullanmak
- Lens kullanımını azaltmak ve gözleri dinlendirmek
- Ellerle çok fazla temas etmemek
- Sıcak kompres uygulayarak gözlerin dinlenmesini sağlamak
- Gözü güneşten korumak
- Makyaj malzemelerini veya gözlükleri başkasıyla ortak kullanmamak


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