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Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Elon Musk'ın elindeki Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini Twitter kullanıcılarına sordu. Anketten 'sat' sonucu çıkınca Tesla hisseleri 2 günde yüzde 16 değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri de 200 milyar dolar eriyerek 1 trilyon 28 milyar dolara düştü. Elon Musk'ın kişisel serveti ise 2 günde 50 milyar dolar düşüşle 288 milyar dolara geriledi.

Ekleme: 10.11.2021 - 11:18 Güncelleme: 10.11.2021 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı
SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk gündemden bir türlü düşmüyor. Son olarak Musk'ın Twitter üzerinden açtığı anketle elindeki Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmayacağını sormasıyla hisselerde büyük düşüş yaşandı.

Pazar gecesi sonuçlanan ankette Elon Musk kullanıcılara 'Realize edilmemiş sermaye kazançlarının vergi kaçınmada kullanıldığı son zamanlarda çok konuşuldu. Bu yüzden Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı teklif ediyorum. Bunu destekliyor musunuz' diye sormuştu.

Ankete katılan 3.5 milyonu aşkın kişinin yüzde 57.9'u 'evet' cevabını verdi. Yani Musk'ın hisseleri satması gerektiğini söyledi. Musk anketi ilk açtığında çıkan sonuca uyacağını bildirmişti.

Tesla'nın son açıkladığı faaliyet raporuna göre Elon Musk'ın 170.5 milyon adet Tesla hissesi bulunuyor.Bunların toplam değeri haftasonu anket açıldığında 210 milyar dolardı. Dün kapanış itibarıyla ise 174 milyar dolara geriledi. Yani Musk bugün söz verdiği satışı yapsa 17.4 milyar dolarlık hisse satacak.

KİŞİSEL SERVETİ DE ERİDİ

Tesla hisseleri Elon Musk'ın anketi sonrası 2 günde yüzde 16 değer kaybetti. Geçen cuma 1 trilyon 228 milyar dolar olan Tesla'nın piyasa değeri de 200 milyar dolar eriyerek 1 trilyon 28 milyar dolara geriledi.

Bu süreçte Elon Musk da yaklaşık 50 milyar dolar kaybetti. Musk'ın serveti 288 milyar dolara gerilese de Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin insanı olmaya devam etti.

Bu düşüşte Elon Musk'ın kardeşi Kimbal Musk'ın, söz konusu anketten hemen önce elindeki Tesla hisselerini sattığının ortaya çıkması da etkili oldu.

Musk söz konusu anketin ABD'de devam eden vergi tartışmasıyla ilgili olduğunu belirtti. ABD'de Biden yönetiminin teklif ettiği 'milyarder vergisi' olarak da isimlendirilen yasa tasarısında hisse kazancı belli seviyenin üzerinde olan yatırımcılardan kâr realizasyonu gerçekleşmemiş olsa bile vergi alınması öngörülüyor. Yasayla beraber 700 milyarderden ek vergi alınması planlanıyor.

'BORCUNU KAPATMAK İSTİYOR'

Ancak kardeşinin anket öncesi satış yapmış olması asıl amacın vergi ödemek olmadığını düşünenlerin sayısını artırdı. The Big Short filminde Christian Bale'in canlandırdığı dünyaca ünlü yatırımcı Michael Burry, Elon Musk'ın kişisel borcunu silmek için hisse satmak istediğini belirtti.
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