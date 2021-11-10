Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Binali Yıldırım arasında gülümseten diyalog: Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı ziyaretinde dışarıda kendisini bekleyen partililerle buluştu.Partililerin art arda “Reis'i ara” sloganları atması sonrasında Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefon ile aradı. Telefon görüşmesi esnasında coşkulu kalabalığın tezahüratlarını duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun” sorusuna Binali Yıldırım, “İçerilere sığmıyorlar, salonlar almadı, sokağa taştık” cevabını verdi.AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sakarya'da gençlerin 'Reisi ara' çağrılarına kayıtsız kalamadı. Telefon görüşmesinde kalabalığın tezahüratlarını duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun' diye sordu. Yıldırım ise 'İçerilere sığmıyorlar, salonlar almadı, sokağa taştık' yanıtını verdi.Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya şiirinden iki dize okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hep beraber inşallah 2023'e giriyor muyuz, 2023 için hazırlıklar tamam mı? sorusuna vatandaşlardan "Evet tulum çıkartacağız" yanıtı geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Sakarya kendine yakışanı yapacak ve size saygısızlık yapana da sandıklarda haddini bildireceğinize inanıyorum. Arifiye'nin hakkını vereceksiniz tamam mı? Arifiye'de yapılan yanlışlıkların haddini bunlara bildirmeye hazır mıyız? Hastanemiz de bir taraftan yapılmaya başladı. İnşallah sağlıkta da biz neler yaptık, neler yapıyoruz; bunun da haddini yine bunlara bildireceğiz. Bazı kendini bilmezler var, onlara laf geçmiyor. Onlar ancak nereden anlar? Sandığın dilinden anlar. Sandıkta bunlara verilecek olan cevap çok önemli. Kapı kapı ana kademeyle kadın kollarıyla gençlik kollarıyla beraber yaptığımız zaman evelallah Sakarya'ya inanıyorum. Sakarya'nın kadınlarına, gençlerine inanıyorum ve Sakarya'dan da Allah'ın izniyle tulum çıkaracağınıza inanıyoruz. Cumhur İttifakı olarak birliğimiz, beraberliğimiz çok önemli. Sakın bu konuda da taviz vermeyin. Birbirimizi Allah için sevmeye, devamlı bunu anlatmaya sürekli olarak devam edin." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından Binali Yıldırım da "Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Sakarya hazır, inşallah bu heyecanla bu coşkuyla 2023'te zafer bizim olacak." dedi.Telefon görüşmesinin ardından partililer ve Yıldırım "Bir Şarkısın Sen" adlı şarkıyı söyledi