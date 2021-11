BioNTech kurucuları: Koronavirüs daha yönetilebilir hale gelecek

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını Alman BioNTech çatısı altında geliştiren Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün geleceğine ve varyantlar için geliştirilmesi gündemde olan aşılara dair açıklamalarda bulundu.“Covid-19 ne olacak ve pandemi ne zaman bitecek?” sorusuna Özlem Türeci, “Bu zor bir soru çünkü virüs hakkında, aşıya nasıl tepki verdiği hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Salgının ne zaman sona ereceğini söylemek için bu bilgiye ihtiyacımız var” dedi.'YILLAR GEÇTİKÇE GRİP STATÜSÜ KAZANACAK'“Şimdiden kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, yavaş yavaş yeni bir normalliğin yerleştiğidir. Bunu şimdiden hissedebiliyoruz. Virüsle nasıl başa çıkacağımızı öğreniyoruz” diyen Türeci, “Nüfusun büyük bir kısmı bağışık olduğu için daha özgürce hareket edebileceğimiz bir normallik olacak. Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız. Yıllar geçtikçe virüs, nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı grip virüsü statüsünü kazanacaktır” ifadelerini kullandı.Türeci, “Corona virüs daha yönetilebilir bir virüs olacak” diye konuştu.VARYANTLAR İÇİN AŞI GELİŞTİRİLİYOR MU?“Diğer virüs mutasyonlarına karşı yeni nesil aşınız üzerinde mi çalışıyorsunuz?” sorusuna ise Uğur Şahin, “Evet, şu anda nispeten küçük bir gönüllü grubunda varyant aşıları test ediyoruz. Güney Afrika beta varyantı üzerine bir çalışma neredeyse tamamlandı ve delta varyantı üzerinde veri toplamak için devam eden bir çalışma var” yanıtını verdi.Şahin, “Şu anda mevcut aşıyı değiştirmeye gerek yok. Ancak yeni varyant aşılar üretebileceğimizi ve halihazırda kullandığımız aşılar kadar güvenli olduklarını göstermek için klinik olarak test edebildiğimizi göstermek istiyoruz” derken, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde bir varyant ortaya çıkarsa ve aşının uyarlanması gerekiyorsa, bunu çok hızlı bir şekilde yapabileceğiz çünkü gerekli prosedürü zaten oluşturmuş olacağız” diye konuştu.Şahin, “Bu sayede, çok sakin bir şekilde, aşının her iki yılda bir yeni virüs mutasyonlarına adapte edilmesi gerekebileceği gerçeğine hazırlanabileceğiz” şeklinde konuştu.