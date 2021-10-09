MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalar!

Devlet Bahçelİ'nin konuşmasından satır başları:Yürekleri vatan, bakışları bayrak, duruşları mızrak olan Türk gençliği nerede diye soranlara işte burada diyorum. Dimdik ayakta olduklarını haykırarak bildiriyorum. Ülküsünde eriyen kavruk yüzlü yiğitler burada. Geleceğin teminatı Türk gençliği bu salonda.Türk gençliği canımızdan ileri, kardeşliğimizin irade gücüdür. Milliyetçi ülkücü gençlik hem halktan taraf hem de hakikatin tarafındadır. Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılamayacaktır. Sizler eğilmez başın çökmez dizin bükülmez bileğin timsallerisiniz. Güneş gibi parlak, bulut gibi bembeyazdır kalpleriniz.Türk gençliğine de ancak bu yakışacaktır. Merhum Ömer Seyfettin gençliğe şöyle seslenmişti: Sizi bekleyen vazifeler pek ağırdır. Uyanınız, düşmanlarını tanımak lazımdır. Sadece düşmanı değil kendimizi de tanıyıp bileceğiz. İnsanın kendi tanıması irfandır, çevreyi tanıması ilimdir. Kendini bilen aldatılmaz. Milliyetçi ülkücü gençlik ne aldanan ne aldatandır. Çünkü ülkücü cehaletle savaşa, tembellikle mücadeleye kendini adayan yüksek vasıflı yüce gönüllü insan demiştir.Şuurlu insan, kendini sürekli aşma kararlılığı, hayatın gerçekleriyle sürekli güncelleme kabiliyeti gösteren insandır. Şuur varsa çılgınlık dizginlenir. Şuur, ufuk ve milli gurur sahibi Türk gençliği istikbalin meşalesidir. Bu meşale sönmeyecektir. Sizler cumhuriyetin 100. yıl dönümünün kutup başlarısınız. Hayalleri gerçeğe dönüştürecek potansiyel güçsünüz. Hain emellerin kökünü kazıyacak ümitsiniz.Tarihin derinliklerinde altın çağlarımız vardır, önemli olan bu çağları gelecekte de inşa etmektir. Bu şer cephesinin uykularını kaçıracak kim var diye sorulduğunda biz varız, Türk gençliği... Aziz Atatürk'ün ifade ettiği üzere muhtaç olduğunuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Bu kan yine o kandır.Türkiye ve Türklük ölmeyecektir. Nasıl bir gençlik? Tarihine, kültürüne, öz değerlerine, inançlarına ve ruh yapısında sımsıkı bağlı ve sorumluluk sahibi bir gençlik. Nasıl bir gençlik? Peşin hükümlerin tuzağından kurtulmuş bir gençlik. Hüsrana uğramayan, nefsine teslim olmayan, hürriyete sırtını dönmeyen bir gençlik. Atasını, anasını, babasını sayan, sözü bir, özü bir, adam gibi bir adam olan bir gençlik.Nereye giden bir gençlik? Hakka, halka hidayete koşar adım giden bir gençlik. Bu gençlikle aşılmaz engeller aşılır, bu gençlikle zulmetin perdeleri yırtılıp atılır. Aziz dava arkadaşlarım, sevgili bozkurtlar, asenalar, dava insanı her türlü yokluğu göze alarak yola çıkan, aynı şekilde sistem kazandıran kişidir. Dava insanı olmak kalabalıklar arasında kaybolmak değil, gerekirse yalnızlığı göze alabilmektir. Kendine güvenen, ruh kökünden gücünü alan bir dava insanı inandığı yolda tek başına kalabilmeyi, yine de ülkülerinden taviz vermemeyi kabul etmelidir.