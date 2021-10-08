Camdaki Kız dizisi son bölümüyle dün akşam seyircisiyle buluştu. Yayınlanan bölümde Cavit karakteri diziye damga vurdu. Camdaki Kız dizisinde Gülcihan'ın gençlik aşkı olarak bilinen Cavit dizinin seyrini değiştirecek gibi görünüyor. Peki ama Camdaki Kız Cavit kimdir? Camdaki Kız Cavit Gülcihan'ın Sevgilisi Mi? İşte Camdaki Kız Cavit'in hayatı…









Camdaki Kız Cavit Kimdir?



Engin Şenkan Kimdir?



Camdaki Kız Cavit, dizide başrollerden biri olan Gülcihan'ın gençlik aşkı olarak biliniyor. Cavit, Rafet ile hiç iyi anlaşamaz. Cavit Muzo'nun dert ortağıdır. Gençliğinde askere giden Cavit, döndüğünde Rafet ile Gülcihan'ı evlendiğini öğrenir. Cavit bunun üzerine Gilcihan'ın kardeşi Gülizar ile evlenir ve Rafet ile bacanak olur.Camdaki Kız dizisinde Cavit ve Muzo'nun yakınlaşması akıllara Muzo'nun gerçek babasının Cavit olduğunu akıllara getiriyor.Engin Şenkan, 1 Ocak 1944'te İstanbul'da doğdu. Lisedeyken Şehir Tiyatrosu'nda da sahne aldı. 1970 yılında Ankara'da Cebeci Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu ve daha sonra yüksek lisans yaptı. Mezun olduğu yıl tiyatro oyuncusu Sıdıka Şenkan ile evlendi. Alev Sezer'le uzun süredir usta olan oyuncu, 1978'de İstanbul'a taşındı. Şenkan, 'Bizimkiler' dizisindeki Şevket rolüyle ünlüdür. Burada 14 yıl eşiyle birlikte oynayan Şenkan, daha sonra 'Yazlıkçılar' dizisinde rol aldı. Uzun yıllar önce Ankara Ulusal Müzik Konservatuarı ve İstanbul Ulusal Tiyatro'da çalıştıktan sonra emekli oldu.Oyuncu, sinema sektörüne ilk adımını atan Mustafa Şevki Doğan'ın yönettiği 2006 tarihli “Son Osman Yandım Ali” filminde rol aldı. Bu filmden sonra sanatçının 2013 yılında katıldığı ikinci ve son filmi 'Kelebek Rüyaları' oldu. Engin Şenkan evli ve iki kız çocuğu babasıdır.?” sorularının yanıtını sizler için bir araya getirdik.