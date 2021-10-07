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Meteoroloji hava durumuyla ilgili uyardı: Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Meteoroloji hava durumuyla ilgili uyardı: Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Hava durumuyla ilgili Meteorolojiden son dakika tahminleri geldi. Bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden serin ve yağışlı hava bugünden itibaren yerini 'pastırma sıcakları'na bırakıyor.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:34
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:48
Meteoroloji hava durumuyla ilgili uyardı: Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

HAFTA BOYUNCA İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının Ankara'da 22 ila 28, İstanbul'da 22 ila 25, İzmir'de 28 ila 30, Antalya'da 28 ila 31, Adana'da 28 ila 33, Bartın'da 23 ila 28, Van'da 17 ila 20, Sivas'ta 17 ila 23 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

EKİM AYI ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

Halk arasında 'pastırma yazı' olarak anılan mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


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