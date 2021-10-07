DGS ek tercihler 2021 ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS ek tercih tarihleri ne zaman?

DGS ek tercih dönemi için geri sayım başladı. Dikey geçiş sisteminde ilk kez yerleşen binlerce aday, açık kontenjan sayısına göre başvurularını tamamladı. "DGS ek tercihleri 2021'de başlayacak mı, ne zaman başlayacak ve yönergeler yayınlandı mı?" sorusu bu noktada yanıt aramaya başlıyor. İkinci yeniden yerleşime ilişkin kılavuz ve detayların Kasım ayında açıklanması bekleniyor. Peki DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek tercihler 2021 ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...





DGS Ek Tercihler Ne Zaman Yapılacak?



DGS Ek Tercih Nasıl Yapılır? DGS Ek Tercih Nereden Yapılır?



DGS Ek Tercih Ne Zaman Yapılacak?



DGS Ek Tercih Yerleştirme Sonuçlarına Nasıl Bakılır?



DGS ek tercih tarihi henüz belirlenmemiştir. Geçen yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış ve 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında ek tercihler alınmıştır. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.DGS sonuçlarına göre yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirme adaylarının kayıtlı boş kontenjanlara başvurmamış olması durumunda, gerekirse ÖSYM ek yerleştirmeye odaklanacaktır. Adaylar 2021-DGS ek yerleştirme kontenjanını ve seçecekleri tarihi ÖSYM web sitesinden öğrenecekler. Ek yerleştirme seçebilmeniz için 2021-DGS'ye girmiş olmanız ve 2021-DGS merkezi yerleştirmeli herhangi bir programa yerleştirilmemiş olmanız gerekmektedir. Adaylar bireysel tercihlerini internet üzerinden yapacakları gibi, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanarak elektronik ortamda yapacaktır. Posta veya manuel olarak merkezimize iletilen tercihler işleme alınmayacaktır.DGS Yerleştirme sonuçlarına göre 5.369 kontenjan boş kaldı. İlk tercih sürecinde yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme ile tekrar şansını deneyecek. Ancak henüz DGS ek tercih tarihleri açıklanmadı.DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Değerlendirme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı, meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans mezunları için dikey geçiş sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı ve 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihleri alındı. ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre sonuçlar ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" resmi internet sitesinde yayınlanacak.?” sorularının yanıtı açıklanan son bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.