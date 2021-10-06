HDP'li Bülbül'den 6 - 8 Ekim olaylarının yıl dönümünde skandal sözler: Burada asla bir suç yok

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden 7 yıl geçti.



Şiddet olaylarında iki polis şehit oldu. Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtırken vahşice katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.



HDP vekili Kemal Bülbül, kanlı olayların yıl dönümünde TBMM'de skandal açıklamalarda bulundu.



TBMM Genel Kurulunda, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında söz alan Bülbül, "6-8 Ekim 2014 tarihinde Türkiye genelinde Kobani'ye DEAŞ'ın saldırılarını ve DEAŞ'a destek veren barbar anlayışı kınamak ve buna karşı meşru demokratik hakkını kullanmak için alana çıkan insanlara saldıran ve bunu planlayan dönemin İçişleri Bakanından mülki idare amirlerine kadar tamamı suç işlemiştir." dedi.



Olayların faili Demirtaş'a selam gönderdi

Terör olaylarını "bir insan hakları görevi ve sorumluluğu" olarak tanımlayan Bülbül, "Burada asla bir suç yoktur. Bu anlamda, Selahattin Demirtaş'ı ve bu konuyla ilgili olarak tutuklanan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." şeklinde konuştu.



Demirtaş 6-7 Ekim olaylarını nasıl provoke etmişti?

HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 5 ayrı ilde 12 dosya açılmış durumda. Pek çok suçtan hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, 142 yılla yargılanıyor. Yasin Börü ve 36 insanın vahşice katledildiği 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Demirtaş'ın, 'Haftalardır direnen halkımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz' sözleri hafızalara kazındı.