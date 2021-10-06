CHP’nin TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali devam ediyor! İBB zabıtaları kilitleri değiştirdi

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgalinin

devam ettiği öğrenildi.



CHP ADALAR İLÇE BAŞKANI VE BAZI PARTİLİLER, TÜGVA ADALAR İLÇE BİNASINDAN ÇIKMIYOR



Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer, İBB zabıtalarının da desteğiyle dün sabah TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmiş, baskın sırasında bir

polis karnından yaralanmıştı.



ZABITALAR KİLİDİ DEĞİŞİTİRDİ

İBB zabıtalarının binanın kilitlerini değiştirdiği, Ali Ercan Akpolat ve bazı partililerin dün gece TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde kaldığı

bildirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, kiracı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni tahliye işleminin hukuksuz olduğu bildirildi. İstanbul Valiliği ve

Adalar Kaymakamlığı'nın, bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle İBB'nin tahliye talebini reddettiği öğrenildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının baskın sırasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir polisi yaraladı.



CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibinin, işgal ettikleri TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde poz verdiği öğrenildi.



10 SENE İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret

Anonim Şirketi ile 2018 senesinde 10 sene için kira sözleşmesi imzaladığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TÜGVA ile kira sözleşmesinin devam ettiği bildirildi.

TÜGVA'DAN İBB ZABITASI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Türkiye Gençlik Vakfı'nın, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Suç duyurusunda; İstanbul Büyükşehir

Belediyesi zabıta amirleri ve görevlilerin yağma, görevi kötüye kullanma, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarını işlediğine

dikkat çekildi.



ENES EMİNOĞLU: BİZİ HİÇBİR KİRLİ OYUN VE ZORBALIK DURDURAMAYACAK



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu; "Dün olduğu gibi bugün de hem Türkiye'nin dört bir yanında, hem de Adalar

ilçemizde gençlerimizle omuz omuzayız. Bizi hiçbir kirli oyun ve zorbalık durduramayacak, onların tam karşısında bu ülkenin

gençliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



TÜGVA: "İBB ZORLA BİNAMIZI GASP ETTİ"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yapılan açıklamada; "İBB, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak

eşyalarımızı, hangi eşyaların götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina

dışına çıkarmıştır" denildi.

TÜGVA'nın açıklaması şöyle:

"Vakfımızca, hizmetlerimizi kamu yararı adına yürütmek amacıyla kullanılan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği binası bugün (5

Ekim 2021) sabah saatlerinde hukuksuz bir tahliye teşebbüsüne uğramıştır. İlgili binanın kullanım hakkı İstanbul Şehir Hatları

Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018 senesinde 10 sene için imzaladığımız kira sözleşmesi uyarınca vakfımıza

aittir. Mevzuattan ve kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimiz eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş, kira

ücreti bir kere dahi geciktirilmeden düzenli olarak ödenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel hukuka tabi sözleşmemizi

haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshettiğini beyan etmiş ve bu haksız feshin tarafımızca kabul edilmemesi akabinde

kaymakamlıktan tahliyemizi talep etmiştir. Kira sözleşmemizin devam ettiğine ilişkin açtığımız tespit davası sürecinin devam

etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle kaymakamlık ve valilik İBB'nin bu talebini

reddetmiştir. İBB bu kararı tanımayarak, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaların

götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina dışına çıkarmıştır.

Zabıta görevlileri sabah saatlerinden itibaren ilçe binamızın içinde, binadan çıkmamız halinde kalan eşyalarımızı da

götürmek amacıyla takriben 30-40 kişilik bir ekiple, vardiyalı bir şekilde nöbet tutmaya (saat 23:00 itibariyle) devam

etmektedirler.



Konuya ilişkin hukuki süreç başlatılmış ve halen devam etmektedir. Biz Türkiye Gençlik Vakfı olarak hukukun üstünlüğüne

inancımız gereği, şeffaflık prensibi içinde, yasa ve usule uygun şekilde ülkemizin gençleri için çalışmaya devam edeceğiz."



HALK TV OLAYI ÇARPITTI

CHP'nin yayın organı Halk TV, İBB'nin yaptığı hukuksuzluğu görmezden gelerek gelerek olayı manüpilatif bir şekilde servis etti. Yayın organı

İBB zabıtasının saldırgan tavrını görmezden gelerek, "Polis TÜGVA'ya kalkan oldu" başlığını attı.



"POLİSE ZABITANIN SALDIRMASI TARİHTE İLK OLABİLİR"



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci; polis memurlarının CHP'li İBB ve CHP'li Adalar

Belediyesi zabıtalarının gaspetmek için geldiği TÜGVA Adalar İlçe binasının önünde belediye zabıtalarının saldırısına uğradığını belirterek,

"Zabıtalar polisimize saldırmış ve bir polisimiz karnından yaralanmıştır. Polise zabıtanın saldırması tarihte bir ilk olabilir"

ifadelerini kullandı.



İbrahim Beşinci, şunları söyledi:

"Türkiye Gençlik Vakfı olarak İstanbul Adalar'da İBB'den tamamen hukuka uygun şekilde kiraladığımız ve günü gününe

kiramızı ödediğimiz ilçe binamıza bugün CHP'li İBB Başkanı ve CHP'li Adalar Belediye Başkanı'nın emriyle zabıtalar baskın

yapmıştır."



"Binamızın içindeki eşyalar gaspedilmeye çalışılmış, bina kilitleri değiştirilmiştir. CHP'li İBB'nin Adalar'da kiraladığımız

binanın tahliyesi ile alakalı mahkeme süreci devam ederken ve mahkemenin herhangi bir kararı yokken yapmış olduğu bu

eylem tam olarak bir gaspetme eylemidir."



"Bu hukuksuzluğun karşı ilçe binamızdaki gönüllü TÜGVA'lı arkadaşlarımız polisi ve TÜGVA gönüllüsü avukatları aramıştır.

Polis memurları CHP'li İBB ve CHP'li Adalar Belediyesi zabıtalarının gaspetmek için geldiği ilçe binamızın önünde belediye

zabıtalarının saldırısına uğramıştır."



"Olay tam olarak budur, zabıtalar polisimize saldırmış ve bir polisimiz karnından yaralanmıştır. Polise zabıtanın saldırması

tarihte bir ilk olabilir. CHP'nin militanı gibi davranan zabıtaların yaptıkları yetmemiş olacak ki; CHP Adalar İlçe Teşkilatı

TÜGVA'ya karşı toplanma çağrısı yapmıştır, şuan da CHP İlçe Teşkilatı ve zabıta binanın içerisinde gaspçı gibi durmaktadırlar.

Memleket sevdalısı TÜGVA'lı gençlere mi saldıracaklardır? Yoksa ilçe binamızı işgal mi edeceklerdir?"



"CHP'lilerin toplanma çağrısı üzerine bir tane TÜGVA'lı gencimizin burnunun kanamasının sorumlusu CHP'li İBB Başkanı,

CHP İstanbul İl Başkanı, Adalar Belediye Başkanı ve CHP İlçe Başkanıdır. Ayrıca bize karşı yapılacak her türlü çapulculuğa ve

vandallığa karşı kendimizi de ilçe binamızı da savunmaya devam ettik, edeceğiz. Gençlerin duruşu ve hukuk, CHP'nin

faşizmini yenecektir."



AKPOLAT İŞGAL POZU VERDİ



Skandala imza atanlar arasında yer alan CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat skandalı savunmayı sürdürerek TÜGVA önünde poz verdi.

Twitter üzerinden fotoğraf paylaşan Akpolat, "Adalıların hakkını savunmak için bu mücadelemize devam edeceğiz ve siz Adalıları

da yanımızda görmekten mutluluk duyarız." şeklinde işgal pozu verdi.

