Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim metro, metrobüs, otobüs ücretsiz mi?

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nun Çarşamba gününe denk gelmesiyle toplu ulaşım kullananlar “Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada merak edilen bu soruya yanıt verildi. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim metro, metrobüs, otobüs ve tramvay toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı?
İstanbul'un kurtuluşu resmi tatillerde yer almasa da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. Resmi tatil statüsünde olmayan kurumlar normal çalışma düzenine devam edecek. Okula, işe gidecek veya etkinliklere katılacak vatandaşlar, 6 Ekim'de metro, metro, otobüs ve tramvay ulaşımının ücretsiz olup olmayacağı sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili son açıklama geldi. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim metro, metrobüs, otobüs ve tramvay toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? İşte yanıtı…