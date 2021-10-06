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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim metro, metrobüs, otobüs ücretsiz mi?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim metro, metrobüs, otobüs ücretsiz mi?

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nun Çarşamba gününe denk gelmesiyle toplu ulaşım kullananlar “Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada merak edilen bu soruya yanıt verildi. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim metro, metrobüs, otobüs ve tramvay toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı?

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:28
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:33
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim metro, metrobüs, otobüs ücretsiz mi?

İstanbul'un kurtuluşu resmi tatillerde yer almasa da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. Resmi tatil statüsünde olmayan kurumlar normal çalışma düzenine devam edecek. Okula, işe gidecek veya etkinliklere katılacak vatandaşlar, 6 Ekim'de metro, metro, otobüs ve tramvay ulaşımının ücretsiz olup olmayacağı sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili son açıklama geldi. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim metro, metrobüs, otobüs ve tramvay toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? İşte yanıtı…

Bugün Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

6 Ekim İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretsiz Mi?


İstanbul'un kurtuluşu resmi tatillere dahil olmadığı için bayram olmayacaktır. Ancak toplu taşıma ücretsiz olacak. Toplu Taşıma Hizmetleri, İstanbul'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Bugün Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?


6 Ekim günü toplu taşıma araçlarının hepsi ücretsiz olacak. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden “İstanbul'un kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir” açıklamasını yaptı.

6 Ekim İETT, Metrobüs, Metro, Tramvay Ücretsiz Mi?

6 Ekim İETT, Metrobüs, Metro, Tramvay Ücretsiz Mi?


6 Ekim'de İstanbul'un kurtuluşunun ardından toplu ulaşım ücretsiz olacak. Yani 6 Ekim'de İstanbul'un otobüs, metro, metro ve vapurları 00.00-23.59 saatleri arasında ücretsiz olacak.


Bugün Toplu Ulaşım Saat Kaça Kadar Ücretsiz?


Özel araç trafiğinin yoğunluğunu hafifletmek için toplu taşıma hizmetleri 5 Ekim gecesinden 6 Ekim gecesi 00:00-23:59 saatleri arasında ücretsiz olarak sağlanacaktır. Bu durumda otobüs, metro, metro, tramvay, vapur, Marmaray gibi İETT'ye bağlı tüm araçlar ücretsiz olacak.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim metro, metrobüs, otobüs ve tramvay toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı?” sorularını sizler için yanıtladık.

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