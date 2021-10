ABD'de şaşkına çeviren olay! Göğüs ağrısı ve nefes darlığı sebebiyle doktora gitti: Kalbinden çimento çıktı

ABD'de doktorları bile şoke eden bir olay yaşandı. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile acil servise giden bir hastanın kalbinden çimento çıkarıldı. 2 gün boyunca kalbinde çimento ile yaşayan adamın bir süre önce omurga kemiğinin bir kısmının kendi içine çökmesi sebebiyle operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Operasyonda omur içine özel bir tür çimento enjekte edildiği anlaşıldı.



KALBİNE KADAR ULAŞTI



Uzmanlar, adamın vücuduna enjekte edilen çimentonun kemikten damarlara sızdığını ve hastanın kalbine kadar ulaştığını belirtti.



GÖĞÜS AĞRISI VE NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ



Yale Tıp Fakültesi araştırmacılarının hakemli bilimsel dergi The New England Journal of Medicine'de yayımladığı raporda, hastanın göğüs ağrısı ve nefes darlığı çektikten sonra acil servise başvurduğunu ifade etti. Yaşanan olaydan bir hafta önce osteoporoz diye de bilinen kemik erimesi nedeniyle bir operasyon geçiren 56 yaşındaki adama kifoplasti adı verilen bir prosedür uygulandığı belirtildi. Operasyonda, doktorların kemiğin yüksekliğini eski haline getirmek ve çökmesini önlemek için omur içine özel bir tür çimento enjekte ettiği ifade edildi.



Amerikan Nöroloji Cerrahları Birliği'ne göre güvenli olan bu tedavide hastaların yüzde 2'sinden azında komplikasyon meydana gelebildiği açıklanıyor. Ancak çimentonun kemikten diğer alanlara sızması ve bir kan damarını tıkaması, operasyonun olası risklerinden biri olarak görülüyor.





Raporda yer alan bilgide, 56 yaşındaki adamın röntgen ve tomografi taramalarında kalpte yabancı bir cismin görülmesinin ardından hastayı acil ameliyata alan doktorlar, kalbin sağ üst odacığını yırtan ve sağ akciğeri delen ince, keskin bir çimento parçası bulduğu yazıyor.



Adamın kalbindeki yırtıkların onarıldığını aktaran doktorlar, hastanın bu ameliyattan kaynaklı herhangi bir sorun yaşamadığını ve bir ay sonra neredeyse tamamen iyileştiğini bildirdi.