AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Şundan emin olsunlar, onların hepimizin aziz şehitlerinin emanetlerinin hatıraları bizim yanımızda taze. Millet hayatında, devlet hayatında korumaya devam edeceğiz.



Fabrikaları kapattılar diyerek yalan siyaseti yürütüyorlar. Toplam kayıtlı istihdamımızdaki artışın sırf 440 bini sanayide gerçekleşmiştir. Ülkemizde OSB'si olmayan il kalmamıştır. Organize Sanayi Bölgesi sayısı 325'e ulaşmıştır. Buradaki toplam istihdam da büyük bir başarıyı ortaya koymuştur. İstihdam 2 milyon 300 bine ulaşmıştır.



Türkiye'nin yatırım açısından güvenilir bir ülke olduğu dünyanın her yerinde gözlemlenen bir durumdur. Türkiye'nin dev bir yatırım merkezi haline geldiği ortadadır.



Türkiye olarak Yeşil Kalkınma Devrimi Vizyonu'nu yakından takip ediyoruz. Herhangi bir partinin değil partiler üstü sahiplenmeyi gerektirir. Bu süreci çok güçlü bir şekilde sahipleniyoruz. Yeşil Mutabakat dünyayı olduğu ülkemizi de yakından ilgilendiriyor.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.



Suriye'deki gelişmeler yakın bir şekilde değerlendirildi. İdlib ve diğer bölgelerde barışın korunmasına önem veriyoruz. 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'de yaşanacak gerginlik yeni trajediler üretecektir.



29 Eylül'de Soçi'de yapılan görüşme son derece önemlidir. Bizim için Suriye'de kalıcı barış için siyasi çözüm üretilmelidir.



Fırat'ın doğusunda terör örgütlerinin hareketleri ve verilen destekler de değerlendirilmiştir. İdlib'deki kalıcı barış, siyasi süreç ve çözümün ortaya çıkması, istikrarın korunması her zaman gündemimizde.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki nefret suçları, İslam düşmanlığı ve İslamofobi ile ilgili konular partimizin gündemindedir. Son olarak Galatasaray-Marsilya maçında Bozkurtların nefret suçu işlediğine karşı bir Fransız vekil iddiada bulundu.



Marsilya taraftarlarını suçlamadan, tribünler içerisindeki bir grubun nefret suçu içeren pankartlar açtığı çok net şekilde görülmüştür. Galatasaray'ı destekleyen vatandaşlarımız son derece olgun bir davranışla sadece dozunda karşılık vermiştir. Fatih Terim de uyarı yapmasına rağmen, haddi aşmaları sonrası vatandaşlarımızın o gruba karşılık verdiğini açıklamıştır.



Fransız İçişleri Bakanı kaç tane cami kapattığıyla övünüyor. Dünyanın herhangi bir yerinde bakanın böyle bir açıklaması övünülecek bir şey midir? Ayrılıkçılıkla mücadele edeceğini söyleyip bunları yapıyor. DEAŞ'la fiziksel olduğu kadar ideolojik mücadele de önemlidir. DEAŞ'a en çok destek veren şey bu ayrılıkçı açıklamalar oluyor. Göçmenleri disiplinize etmeye, yeni bir ideolojiyle onlara şekil vermeye yönelik her türlü tutum ters teper. Umarız bundan sonra daha dikkatli açıklamalar yaparlar.



Macron Cezayir halkına yönelik açıklamalar yapıyor. Cezayir de haklı olarak sömürgelikle yüzleşmelerini söylüyor. Macron da sonrasında Türkiye'yi suçluyor.Bu baştan aşağı, hiçbir şekilde ciddiye alınmayacak bir devlet başkanı tarafından yapılmayacak bir açıklamadır.



Açıklama yapacaksanız Osmanlı'yı, Sayın Cumhurbaşkanımızı neden katıyorsunuz. Cari açığınız olduğu için bunu kapatmak adına Türkiye'ye saldırıyorsunuz.



CHP vekili çıktı, Mavi Vatan'ın aşırı saldırganlığı ifade ettiğini söyledi. Biz bu siyasetin tamamen karşısındayız. Mavi Vatan kırmızı çizgimizdir. Mavi Vatan için her şeyi yaparız, her türlü bedeli öderiz. Mavi Vatan, Anavatan'ın ayrılmaz parçasıdır. Silahlı kuvvetlerimiz vatanı koruma konusunda mücadeleyi güçlü bir şekilde veriyorlar.



Burada tartışılması gereken Yunanistan'ın silahsız olması gereken adaları silahlandırmaya devam ettirmesidir. Yunanistan meclisinde söylenmesi gerekenler kendi meclisimizde söylenmiştir.



Laiklik bir toplumsal barış ilkesi olarak yerini koruyacak. Laikçilik, Türkiye'de demokrasiyi sakatlamak için uydurulmuş, ülkeye karanlık günler yaşatmış günlerin referansıdır.