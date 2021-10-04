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Türkiye'den Instagram, Whatsapp ve Facebook'a sert tepki

Türkiye'den Instagram, Whatsapp ve Facebook'a sert tepki

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, saatlerce erişim sorunu yaşayan Instagram, WhatsApp ve Facebook'a hem kurallara uymadıkları için hem de erişim sorunu nedeniyle tepki gösterdi.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 21:55
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 22:03
Türkiye'den Instagram, Whatsapp ve Facebook'a sert tepki

Türkiye ve dünyada en çok kullanılan mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sağlanamadı.

Bakan yardımcısından tepki
Erişim sorununun ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook'a tepki gösterdi ve yeni düzenleme sinyali verdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Sayan, sosyal medya devlerinin ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadıklarını belirtti.

Sayan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerine uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılamıyor. Anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar (OTT servisler) ve sosyal ağlar, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütleri de bulunmuyor.

Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor
Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor. Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum.


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