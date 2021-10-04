Evlenene en az 9 bin TL! 24 maaştan oluşan çeyiz yardımı...

Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere değişik avantajlar getirirken, evlenecek gençler için de destek mekanizmalarını barındırıyor. 24 maaşlık bir tutardan oluşan çeyiz yardımı da bunlardan birisi. Kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı ile ilgili çok sayıda merak edilen konu bulunuyor...



■ KİMLER YARARLANIYOR, YAŞ SINIRI VAR MI?



Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada yaşa bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor.



■ NE KADAR PARA ÖDENİYOR?



Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor. Örneğin; her ay bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin lira ödeniyor. Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Emekli aylığı bin 500 liradan az olamıyor. Buna göre yüzde 25 hisse oranı olan bir kız çocuğu en az 375 lira ölüm aylığı alıyor. Bu kişinin alacağıM çeyiz parası 9 bin lira oluyor.



■ HER EVLENEN BU ÖDEMEYİ ALABİLİYOR MU?



Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek, evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak ve gerekli belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak müracaat etmek gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız, SGK size kendiliğinden ödeme yapmıyor.



■ BAŞVURU SÜRESİ VAR MI?



Evet. Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayanın hakkı yanıyor. O yüzden süreyi geçirmemek gerekiyor.



■ HEM ÇEYİZ PARASI HEM MAAŞ ALINIR MI?



Hayır. Evlenince yetim kız çocuğunun maaşı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Dolayısıyla eşinden boşanmadan ya da eşinin ölümü olmadan maaş alamıyor.



■ İKİNCİ EVLİLİK YAPANLARA DA ÇEYİZ PARASI VERİLİYOR MU?



Hayır. Çeyiz parası almak için yetim kızın bir kez hakkı bulunuyor. İkinci evlilik yapsa da yeniden 24 maaş ödenmiyor. Böyle bir imkan sunulmuyor.



■ DİĞER HAK SAHİPLERİNİN MAAŞI ETKİLENİYOR MU?



Evet. Örneğin 2 yetim kız maaş alıyorsa, evlenen yetim kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artıyor.

