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Siyaset
Bakan Çavuşoğlu'ndan Akdeniz'deki müdahaleyle ilgili açıklama: Bir adım olduğu zaman gereğini yaparız

Bakan Çavuşoğlu'ndan Akdeniz'deki müdahaleyle ilgili açıklama: Bir adım olduğu zaman gereğini yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Polonyalı mevkiidaşıyla birlikte ortak basın açıklaması yaptı. Çavuşoğlu Akdeniz'deki müdahaleyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Akdeniz'de son zamanlarda provakatif eylem ve adımlar var. Türkiye'yi dışlama çabaları var. Biz diplomasi ve hakça paylaşımdan yanayız. Kıbrıs Türklerini sonuna kadar savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir adım olduğu zaman da gereğini yaparız" dedi.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 19:25
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 19:26
Bakan Çavuşoğlu'ndan Akdeniz'deki müdahaleyle ilgili açıklama: Bir adım olduğu zaman gereğini yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ortak basın topnatısı düzenledi. Çavuşoğlu, "NATO'da Türkiye'yi destekleyen ve dengeleyici rolü için Polonya'ya teşekkür ederim" dedi.

Çavuşoğlu açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

Polonya ile ikili ticaret hacmimiz geçen sene 6.5 milyar dolardı. Şu an itibarıyla 8.5 milyar doları aşacağız gibi görünüyor. Ticaret hedefimiz olan 10 milyar dolara çok yaklaştık, yeni hedefler belirlememiz gerekiyor.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Akdeniz'deki müdahaleyle ilgili açıklama: Bir adım olduğu zaman gereğini yaparız | Video

Polonya ile tıpkı Fransa, Ukrayna, Almanya ile olduğu gibi güvenli turizm konusunda işbirliğimiz devam edecek. Önümüzdeki süreçte 1.5 milyon Polonyalı turistin ülkemize geleceğine inanıyoruz. Polonya vatandaşlarının da Ukrayna vatandaşları gibi elektronik vize yerine kimlikle gelebilmesi için çalışmalarımız sürüyor.

Göç konusu küresel bir sorun ve bu sorundan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Başka ülkelerin bu konuda yaşayacağı sorunları en iyi biz anlarız. Kaçakçılarla mücadele konusunda tecrübeliyiz. Polonya'ya uzmanlarımızı gönderebiliriz, Litvanya'ya da aynı öneride bulunduk.

(Akdeniz'de ihlale müdahale) Biz her zaman diplomasiye önem veriyoruz. Diplomasi çözüm olmayınca sahaya iniyoruz, tekrar diplomasiye dönmek için sahaya iniyoruz.

Akdeniz'de son zamanlarda provakatif eylem ve adımlar var. Türkiye'yi dışlama çabaları var. Biz diplomasi ve hakça paylaşımdan yanayız. Kıbrıs Türklerini sonuna kadar savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir adım olduğu zaman da gereğini yaparız.


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