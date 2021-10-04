USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Güncel
Apple, Apple Watch Series 7'nin satışları için sonunda tarih verdi!

Apple, Apple Watch Series 7'nin satışları için sonunda tarih verdi!

Apple, iPhone 13 ailesi ile eş zamanlı olarak tanıttığı yeni akıllı saati Apple Watch Series 7'nin resmi ön sipariş ve satış tarihlerini açıkladı.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 22:23
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 22:41
Apple, Apple Watch Series 7'nin satışları için sonunda tarih verdi!

Apple, Apple Watch Series 7'yi 14 Eylül akşamı düzenlediği etkinlikte, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile birlikte tanıtmıştı. iPhone modelleri çok sayıda ülkede satışa sunulmasına rağmen, Apple Watch Series 7 henüz satışa çıkmadı. Ancak bu durum değişiyor.

APPLE WATCH SERIES 7 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple, Apple Watch Series 7'nin sipariş tarihini sonunda paylaştı. Buna göre Apple Watch Series 7, Türkiye dahil birçok ülkede 8 Ekim Cuma günü ön siparişe açılacak. 15 Ekim Cuma günü ise satışa sunulacak.

APPLE WATCH SERIES 7'NİN ÖZELLİKLERİ
watchOS 8 desteği sunan Series 7, Series 6 ile karşılaştırıldığında, biraz daha yuvarlatılmış köşelere sahip daha büyük bir ekrana ile geliyor. Bu da ekranın yanlarda kavisli görünmesini sağlıyor. Yeni Series 7 her ne kadar tasarımsal birkaç iyileştirme almış olsa da Series 6 ile aynı işlemciyi kullanıyor.

APPLE WATCH SERIES 7'NİN FİYATI
Apple Watch Series 7'nin fiyatı 399 dolardan başlıyor.

Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Apple Watch Series 7, Türkiye'de 8 Ekim Cuma günü saat 15:00'de ön siparişe açılacak. Akıllı saatin ülkemizdeki satış tarihi ise 15 Ekim.
Apple Watch Series 7'nin Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmış değil.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı