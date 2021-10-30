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Yemen'de Aden Havalimanı yakınlarında bomba yüklü araç patladı: 12 ölü, 43 yaralı

Yemen'in güneyindeki Aden vilayetinde, havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Patlamanın havalimanının yakınlarındaki bir otelde büyük bir yangına neden olduğu aktarıldı.

Yemen'de Aden Havalimanı yakınlarında bomba yüklü araç patladı: 12 ölü, 43 yaralı
Ekleme: 30.10.2021 - 22:16 Güncelleme: 30.10.2021 - 22:21 / Editör: Ozge Selin
Yemen'de Aden Havalimanı yakınlarında bomba yüklü araç patladı: 12 ölü, 43 yaralı
Yemen'in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü araç patladı.

12 ÖLÜ, 43 YARALI

Aden Uluslararası Havalimanı'nın dış kapısını hedef alan patlamada, 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı.

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI SEFERBER EDİLDİ

Aden'deki Al-Jumhouri Genel Hastanesi'nden yetkililer, acil durum merkezinde hala çok sayıda yaralının tedavisinin sürdüğünü ve tüm sağlık personelinin seferber edildiğini söyledi.

Yetkili ayrıca, yaralılar için kan bağışı çağrısı yapıldığını da bildirdi.

Patlamanın havalimanının yakınlarındaki bir otelde büyük bir yangına neden olduğu aktarıldı.
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