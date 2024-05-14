Tüm akaryakıt istasyonları birleşti: Benzin ve motorinde bu gece tek fiyat uygulanacak!

EPDK'nin kararıyla tüm akaryakıt istasyonları birleşerek tek fiyat dönemine geçiş yapıyor. 95 oktan benzin ve dizelde, 'Güçlü, 'Yakıt tasarruflu', 'VMax' gibi ifadeler ile fahiş fiyattan satılan akaryakıtlar artık yasaklandı. Motoru temizlediği, yakıt tasarrufu sağladığı gibi ifadeler ile araç sahipleri artık kandırılamayacak.

EPDK tarafından alınan karar, 15 Mayıs gününün ilk saatlerinden itibaren yürürlüğe giriyor. 'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'fuelsave-yakıt tasarruflu', 'VMax', 'VPro' gibi tanımlar ile fahiş fiyattan satılan benzin ve dizel yakıtların satışı artık yasaklandı.Yakıt tasarrufu, motoru temizlediği gibi iddialar ile daha yüksek fiyattan satışa sunularak vatandaşların daha yüksek fiyattan benzin almalarına olanak sağlayan devir artık son buluyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında geçerli olacak yeni düzenleme ile ekstra tabirler kullanılmadan düz bir şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'fuelsave-yakıt tasarruflu', 'VMax', 'VPro' tabirleriyle vatandaşların daha yüksek fiyattan satış yapılmasının önüne EPDK kararı ile geçildi.Avrupa Birliği standartları ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemeler ile artık farklılaştırılmış akaryakıt ile diğer yakıtlar güvenli bir şekilde kullanılabilir. Otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör ve benzeri araç türlerine göre artık sınırlayıcı ayrımlar kalktı.