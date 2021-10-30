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Kocasından kaçmak için balkondan çarşafla sarkan kadın yere çakıldı! Bayılmadan önce son sözü 'Kocamdan kaçıyordum' oldu

Kayseri'de tartıştığı kocasından kaçmak için 3. kattaki evinin balkon demirine bağladığı çarşafla sarkarak alt kata sığınmak isteyen kadın düşerek ağır yaralandı.

Ekleme: 30.10.2021 - 01:44 Güncelleme: 30.10.2021 - 01:52 / Editör: Ozge Selin
Kocasından kaçmak için balkondan çarşafla sarkan kadın yere çakıldı! Bayılmadan önce son sözü 'Kocamdan kaçıyordum' oldu
Merkez Kocasinan İlçesi Ahi Evran Mahallesi 746. Sokak üzerinde bulunan 10 katlı apartmanın 3. katında oturan C.Ö. adlı kadın ile kocası Y.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki çocuk annesi genç kadın, balkon demirine bağladığı çarşafla sarkarak alt kattaki daireye sığınmak istedi.

Tutunduğu çarşaftan kayarak yere düşen C.Ö., ağır yaralandı. Komşularının yardımına koştuğu genç kadının bayılmadan önceki son sözü ise "Kocamdan kaçıyordum" oldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılan C.Ö., tedavi altına alındı. Genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis koca Y.Ö.'yü gözaltına alarak aile içi şiddet bürosuna götürdü.
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